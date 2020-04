Alertan por estragos del Covid-19 en África

GINEBRA. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 2.3 millones de casos y deja más de 160 mil víctimas mortales en 185 países del mundo, de nuevo con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, y tras un día en que el continente africano rebasó el umbral del millar de muertos.

Las perspectivas para África son alarmantes. Con 19 mil 895 casos, mil 016 víctimas mortales y 4 mil 642 altas, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que el número de casos en el continente se ha multiplicado por dos en los últimos siete días. Sin acceso a agua o estructura sanitaria, el virus allí podría causar verdaderos estragos.

Por regiones del continente, la más afectada es la del norte, con 8 mil 746 casos, 743 fallecidos, y mil 289 recuperados. Argelia, Egipto y Marruecos, con más de 2 mil casos, son los países más afectados no solo de la región, sino del continente entero junto a Sudáfrica.

Entre 300 mil y hasta un máximo de 3.3 millones de personas podrían perder la vida como resultado directo de la pandemia en África en función de las medidas que se adopten para frenar su propagación, advierte en un informe la Comisión Económica para África de la ONU.

BALANCE GENERAL

En términos generales, la pandemia deja ya 2.374.141 personas contagiadas y 163.372 víctimas mortales. Estados Unidos ha confirmado 742.442 casos de coronavirus y contabiliza ya 39.291 muertes, con el estado de Nueva York como, una vez más, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con mas de 13.000 fallecidos.

Tras Estados Unidos llegan los principales países europeos. Ayer Europa superó las 100 mil muertes por el coronavirus. España sigue siendo el primer país del continente por número de contagios, con 195 mil 944 personas contagiadas y 20 mil 453 decesos, seguida por Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 178 mil 972, pero más muertos, 23 mil 660.

América Latina, por su parte, y alcanzó los 100 mil 952 contagios de Covid-19, mientras el número de muertos se ubicó en 4 mil 924.

Brasil, con 210 millones de habitantes, es el que registra más casos, con 38 mil 654 contagios y 2 mil 462 muertos, aunque los especialistas calculan un número de casos mucho mayor debido a los escasos tests que se realizan.

VUELOS SOLIDARIOS

Ante este panorama, para Naciones Unidas es prioridad evitar que el coronavirus se cebe con los países menos desarrollados del planeta, y para ello ha nacido Vuelos Solidarios, una de las primeras operaciones humanitarias de la ONU con un alcance realmente planetario.

La operación comenzó esta semana con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), indicó el director de operaciones de respuesta al COVID-19, el jordano Amer Daoudi.

El programa de envío de mascarillas, trajes de protección, respiradores y otros equipos sanitarios vitales para hacer frente al coronavirus es "de lejos la mayor operación global del PMA", subrayó Daoudi, responsable de coordinar los pedidos y envíos de equipamiento.

El primero de estos vuelos solidarios llegó el pasado martes 14 de abril a Addis Abeba, la capital etíope, con aproximadamente un millón de mascarillas y otros equipamientos médicos para tratar 30 mil potenciales pacientes de COVID-19 en el continente africano.

Buena parte del cargamento era una donación del magnate chino Jack Ma, dueño del gigante del comercio electrónico Alibaba, como parte de los envíos de ayuda humanitaria que desde China han llegado a países de todo el mundo.

"GUERRA DE RESPIRADORES"

Sin embargo, los esfuerzos por conseguir respiradores mecánicos en plena pandemia son parte de "una guerra" de grandes potencias mundiales, dijo ayer el ministro de Salud de Chile.

El ministro Jaime Mañalich formuló estas declaraciones a una cadena local de radio y televisión después que el diario La Tercera publicó una entrevista al embajador chino en Chile en la que el diplomático dijo que no tenía información sobre una supuesta donación de equipos, informada por el ministro, quien señaló que no entregará detalles ya que se trata de un asunto extremadamente sensible.

"En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto. Lo que él (embajador chino) dice textualmente es que no está informado. Yo no voy a decir una palabra de respiradores, los respiradores están llegando", dijo Mañalich a Tele13 Radio.