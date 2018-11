Alexandria Ocasio cumple pronósticos y se convierte en la congresista más joven de EU

Estados Unidos.- La candidata del ala izquierda del Partido Demócrata en Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez cumplió con todos los pronósticos y se hizo con el distrito 14 para convertirse en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos.

Según todas las proyecciones electorales de los medios locales, Ocasio arrasó con un porcentaje de apoyos superior al 76 % frente al candidato republicano en este distrito, que incluye el Bronx y Queens, Anthony Pappas.

Del resto de distritos en liza, de los once ya decantados todos han caído del lado azul, como el distrito 13, en manos de otro latino como Adriano Espaillat, que repite acta.

Ocasio, que admitió experimentar una sensación "surrealista" al ver su nombre en un papeleta a la Cámara de Representantes, mostró esta mañana su agradecimiento a los votantes en su deseo de convertirse en la mujer más joven en la historia de Estados Unidos en conseguir un escaño en la Asamblea Legislativa.

Es algo muy especial, es un momento muy emocionado para mi y para mi mamá. Yo he nacido en este barrio y votar y tener mi nombre en este papel es algo increíble, no hay palabras

, declaró en español la candidata demócrata, de origen puertorriqueño.

De servir cócteles al Congreso de EU

En menos de cinco meses ha pasado de servir cocteles en un bar neoyorquino a convertirse en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos con sólo 29 años.

"Se supone que las mujeres como yo no deberíamos presentarnos a cargos políticos", afirmaba esta joven latina, de tez morena y autodenominada socialista en su video de campaña de las primarias del Partido Demócrata para el Distrito 14 de Nueva York, una circunscripción electoral a caballo entre Queens y el Bronx.

Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx el 13 de octubre de 1989 de madre puertorriqueña, ganó en junio contra todo pronóstico la nominación de su partido al veterano congresista Joe Crowley, un peso pesado de los Demócratas que llevaba en su escaño desde 1999 y era conocido como el Rey de Queens.

Crowley, que aspiraba a sustituir a Nancy Pelosi como líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes e incluso presidirla, perdió contra Ocasio-Cortez, a pesar de que ella solo disponía de 194 mil dólares frente a los 3.4 millones de presupuesto del veterano congresista.

La razón de la victoria de Ocasio-Cortez la compartió ella misma en Twitter, donde subió una foto de un par de zapatos con las suelas agujereadas:

Algunas personas dicen que gané por razones demográficas. Primero, eso es falso. Ganamos con votantes de todas las clases. Segundo, aquí está mi primer par de zapatos de campaña. Llamé a puertas hasta que la lluvia atravesó las suelas.

Asistente de Ted Kennedy

Si bien esta será la primera ocasión en la que ejerza un cargo público, no será la primera vez en la que haga campaña. Trabajó como asistente para el difunto senador Ted Kennedy y fue miembro de la comitiva electoral de Bernie Sanders en 2016 frente a Hillary Clinton.

Polls close in 1 minute.



I am so thankful for every single person who contributed, amplified, and worked to establish this movement.



Never forget the hard work it took to get us here. No matter what happens, this is what it takes.



📸: @jose___a pic.twitter.com/b32yavKPF5 — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 7 de noviembre de 2018

Líder de las Insurgentes

Ocasio-Cortez es la líder oficiosa de un grupo de candidatas latinas conocido como las "insurgentes" por haberse enfrentado con éxito al "establishment" demócrata y que apoya políticas como el "Medicare" para todos los ciudadanos, la universidad gratuita o la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Socialismo, “manera de garantizar una vida digna”

Asimismo, pertenece a la organización nacional "Democratic Socialists of America" y define el socialismo como una manera de garantizar una vida digna, que los niños tengan una buena educación, servicios de salud y también proteger los derechos civiles.

También defiende un salario mínimo federal de 15 dólares a la hora, la vivienda como un derecho humano, así como aprobar incentivos fiscales para la construcción de viviendas más asequibles.

"En un día cualquiera, nadie se pone de acuerdo sobre si es la próxima Sarah Palin, la siguiente Obama o un dictador venezolano", la describía la revista Vogue en una entrevista hecha después de ganar las primarias, ya que antes, incluso durante la campaña, apenas recibió atención mediática.

We are asking Senators to respect survivors & the standards of the Supreme Court: #CancelKavanauagh.



Soon, the Senate will vote on Kavanaugh’s nomination.



But on November 6th, THE PEOPLE will vote on their Senators.



Time to send a message: https://t.co/7iDkzMwjdM pic.twitter.com/9PhrgeYuHv — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 5 de octubre de 2018

Emprendedora

En lo personal, después del fallecimiento de su padre en 2008, tuvo que tomar dos puestos de trabajo para ayudar a su madre, limpiadora de casas, a mantener a su familia.

Graduada en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston, con tan sólo 22 años montó una editorial de libros infantiles que mostraban el Bronx -tradicionalmente marginal- de una manera positiva.

Antes, en 2007, cuando aún estaba en el instituto, se presentó a un concurso de ciencia a nivel nacional con un proyecto de microbiología que quedó en segundo puesto.

It’s true!



Science was my first passion. Asteroid named by @MIT’s Lincoln Laboratory in honor of longevity experiments I conducted out of Mt. Sinai.



My research won 2nd place globally in Microbiology at @intel ISEF. At BU I started as science major, changed to Econ 🤓#nerdalert https://t.co/MICD5me2Wm — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 12 de junio de 2018

Gracias a esto, el Laboratorio Lincoln del Instituto de Tecnología de Massachusetts decidió ponerle su nombre a un pequeño asteroide, para orgullo de aquella joven fan de Star Trek: el 23238 Ocasio-Cortez, todo un símbolo de lo que posteriormente ha sido una meteórica carrera.

Ahora, Ocasio es la mujer congresista más joven de la historia de Estados Unidos, una marca que anteriormente tenía la representante del distrito 21 de Nueva York, la republicana Elise Stefanik, quien llegó a Washington en 2015 con 30 años.