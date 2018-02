Alumnos en escuela de Missouri venden boletos para rifar un AR-15

En Neosho, Missouri, los niños de la "South Elementary School" comenzaron a vender boletos para la rifa de un AR-15, situación que causo polémica luego del tiroteo de hace unas semanas en una escuela de Florida.

El profesor Levi Patterson, entrenador del equipo de beisbol de la escuela, anunció por medio de redes sociales que la rifa del arma es para recaudar fondos y ayudar al equipo.

Luego de la publicación fue duramente atacado, donde varios acusaron de no hacer consciencia luego de los recientes hechos en Parkland, Florida, donde 17 personas fueron asesinadas dentro de una escuela.

Ante los cuestionamientos, el profesor aseguró que lamentaba lo del tiroteo y que no eran indiferentes a lo sucedido, sin embargo, durante varios años se habían realizado este tipo de rifas de armas, por lo que su intención no era ofender a nadie.

"¿Está completamente sordo? ¿Un AR15 mata a diecisiete, y entonces rifa un arma de estás para apoyar el deporte infantil? Señor, justifique todo lo que quiera pero está mal, punto", comentarios como este no se hicieron esperar, por lo que la publicación en Facebook fue eliminada.

Foto: Facebook South Elementary School

Aunque en un principio el entrenador había comentado a varios medios que tratarían de modificar el sorteo, luego de tomar fuerza el tema en redes sociales, decidió que siguiera la venta de boletos apoyado por la dirección de la escuela, justificándose en su Facebook:

Agradecemos su 'preocupación', pero comprendan que no estamos, no tenemos y no forzaremos a uno de nuestros muchachos a vender billetes de rifa para el Black Rain AR15 Spec 15, si no se sienten cómodos haciéndolo.





La rifa continúa, incluso personas de lugares tan lejanos como Colorado ofrecieron comprar boletos en Facebook.

A pesar de que varias organizaciones han alzado la voz para que cambien las leyes sobre armas en Estados Unidos y exista un mayor control, tal parece que la decisión del presidente Donald Trump va en contra de regular cualquier situación relacionada, pues lo único que ha propuesto es que los profesores estén armados.