Amal Clooney, la famosa abogada que fue nombrada Mujer del Año por TIME

Amal Ramzi Alam Uddin mejor conocida como Amal Clooney fue nombrada Mujer del Año 2022 por la revista TIME, que dedicó su última edición para reconocer a las 12 líderes más destacadas a nivel internacional, que están trabajando por un mundo más equitativo.

Amal Clooney es más que la esposa del actor George Clooney, es una abogada internacional que ha defendido los derechos humanos de muchas mujeres, entre ellas, la periodista Maria Ressa, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2021, hoy en día considerada un símbolo de la lucha por la libertad de expresión a la prensa.

.@mariaressa on Amal Clooney: “It’s sometimes hard to see all of Amal because of the glamour and celebrity that can overshadow her work. She embraces that glamour and shines light on some of the darkest parts of the world to help her clients” https://t.co/KV4R5hYffN pic.twitter.com/iuXaPJlCJZ — TIME (@TIME) March 3, 2022

En entrevista pare esta edición, Ressa platicó que Clooney cuenta con una empatía tan fuerte como su conocimiento de la ley y su coraje.

"Es una gran trabajadora, estudia minuciosamente miles de páginas de documentos, resalta y toma notas meticulosas. Como ella me ha dicho a menudo, no puedes hacer una estrategia si no tienes los detalles".

Asimismo, habló sobre su gran labor para que las mujeres que son víctimas de atrocidades masivas, incluido el genocidio y la violencia sexual, no sean olvidadas, que obtengan justicia para que sus vidas y sus comunidades sean mejores como resultado.

El glamour no eclipsa a Amal

La periodista señaló que si bien por momentos el glamour por ser ahora también una celebridad pueden eclipsar un poco a Amal, ella termina arrojando una luz que ilumina las partes más oscuras del mundo para ayudar a sus clientes.

Las autoridades de Filipinas presentaron 10 órdenes de arresto en contra de Ressa en menos de dos años y Ramzi la ayudó a defenderse desde 2019 siendo un caso más en el que la famosa abogada se comprometió de lleno pues a lo largo de los años ayudó a liberar a varios periodistas que estaban en prisión combinando la ley con una comprensión incisiva de la política, el pragmatismo y la defensa pública.

Así fue reconocida la famosa abogada. | Foto: Kristina Varaksina para TIME

Una gran defensora pero también esposa y madre

Se comprometió con el actor George Clooney el 28 de abril de 2014 y el 7 de agosto de 2014, la pareja obtuvo su licencia matrimonial en Kensington y Chelsea del Reino Unido.

Se casaron el 7 de septiembre de 2014 en el Ayuntamiento de Venecia después de una multitudinaria ceremonia de bodas llena de estrellas invitadas, donde Walter Veltroni, un antiguo Alcalde de Roma y amigo del actor oficializó la misa.

En octubre de 2014 la pareja compró la Mill House en una isla del Río Támesis en Sonning Eye en Inglaterra por un valor de aproximadamente 10 millones de libras y finalmente el 6 de junio de 2017 dio a luz una pareja de mellizos, Ella y Alexander, quienes han sido su más grande motivación para hacer de este planeta un mundo mejor.