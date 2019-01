Amanece Chicago más frío que la Antártida

Los mínimos históricos del día hoy, 30 de enero, ya se han roto en el área con temperaturas aún en descenso, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional de Chicago, a través de su cuenta oficial de Twitter.

En seguida, enlistó los mínimos récords que se han registrado en la última década: Chicago, -15 grados (1966); Rockford, -19 grados (1966); Temperaturas actuales de 4:00 a.m. Chicago, -19 grados y Rockford, -22 grados.

El descenso de temperaturas ya se había anticipado desde hace una semana, y se espera continúen en próximos días, por lo que autoridades locales ya han tomado precauciones.

El frío histórico de Chicago viene con vientos fuertes de 20 a 35 millas por hora; por las mañanas se esperan temperaturas por debajo de 25 grados; mientras que la sensación de frío por el viento se ubica entre -45 y -60 grados.

A la población se ha recomendado tener precaución por las temperaturas extremas, ya que pueden ser un serio problema para la salud e incluso pueden llegar a ser mortales.

Advierten posibles efectos del frío extremo

Ceguera temporal o temblores de tierra, son algunos de los efectos que pueden ocasionar las temperaturas extremadamente bajas.

Entre la media noche y el amanecer, cuando las ciudades se silencian y el frío se intensifica, se pueden oír duros estruendos provenientes de la tierra. A este fenómeno se le conoce como “temblores de hielo” o “frost quakes”.

Cuando el cuerpo no logra mantener su temperatura normal, los vasos sanguíneos de los ojos se unen a las partes del cuerpo que reciben sangre de forma restrictiva para conservar energía, lo que puede llevar a una ceguera temporal.

Imágenes aéreas mostrando al río Chicago prácticamente congelado, mientras la ciudad experimenta temperaturas brutalmente frías. Hoy podría registrarse una sensación térmica superior a 50 grados bajo Cero.

