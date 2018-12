Animalitos de zoológico en Inglaterra son evacuados por fuerte incendio

Autoridades informaron que el zoológico Chester, uno de los más grandes en Inglaterra, fue evacuado tras un incendio que ocurrió en una de las zonas de exhibición.

Indicaron que los animales fueron trasladados a un lugar seguro.

El zoológico indicó en un comunicado que el equipo está trabajando para poner la situación bajo control la situación.

We can confirm that the fire brigade is currently fighting a fire in our Monsoon Forest habitat.



Visitors have been evacuated & our response team is working alongside emergency services to bring the situation under control.



The zoo is now closed. We’ll update as soon as we can. — Chester Zoo (@chesterzoo) 15 de diciembre de 2018

“Estamos muy preocupados por la gente y animales que están en el lugar, indicó David Clough un vecino del lugar. "Hay muchos animales adentro".

El zoológico que abrió en 1931, tiene al rededor de 15 mil animales. Mantiene 500 especies diferentes, de los cuales un 50% está en peligro de extinción.