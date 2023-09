Como rock star, el canciller Blinken se avienta palomazo en el Departamento de Estado

La sala de conferencias del Departamento de Estado quedó atónita cuando vio subir al secretario Anthony Blinken al centro del escenario, pero no para dar un discurso tradicional, si no para dar un pequeño concierto con una banda musical, por lo que tomó el micrófono y bromeó: “Si esto no despeja la sala, no sé qué lo hará”, afinó su guitarra y empezó a mostrar sus dotes musicales.

El secretario de Estado de EU presentaba de esta forma una nueva política para fomentar las relaciones entre naciones a través de la Iniciativa de Diplomacia Musical Global, que se basará en los esfuerzos diplomáticos ya existentes para promover la paz, la educación y el intercambio cultural, según un comunicado del Departamento de Estado.

Al ritmo de un clásico del blues, como lo es “Hoochie Coochie Man”, de Muddy Waters, Blinken tocó la guitarra y prestó su voz para una audiencia que no dejó de vitorear.

Más tarde, por medio de su cuenta X, Blinken posteó el video y escribió “no podía dejar pasar la oportunidad de combinar música y diplomacia”.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

La iniciativa fue presentada el 27 de septiembre y venía acompañada por el anuncio del primer Premio Paz a través de la Música, un galardón que “honrará a un profesional, artista o grupo de la industria musical estadounidense que haya desempeñado un papel invaluable en los intercambios interculturales y cuyo trabajo musical promueva la paz y el entendimiento mutuo a nivel mundial”, según el comunicado.

El primer premio se otorgó a Quincy Jones, famoso en la industria por ser trompetista, compositor, director de orquesta, arreglista y productor estadounidense. Pero sobre todo, por ser el productor principal de Michael Jackson, mismo que dirigió cada uno de sus discos, incluido Thriller, el álbum más vendido del cantante.

El Departamento de Estado detalló que la Iniciativa tiene como objetivo aprovechar las asociaciones público-privadas para crear un ecosistema musical que amplíe la equidad económica y la economía creativa, garantice la inclusión y las oportunidades sociales y aumente el acceso a la educación.

Al evento acudieron varias leyendas de la música, como Jamie Barton, GAYLE, Dave Grohl, Mickey Guyton y Herbie Hancock, entre otros.

Los gustos y habilidades musicales de Blinken no eran conocidas, aunque cuenta con tres grabaciones que están disponibles en plataformas musicales bajo el alias de Ablinken