The New York Times, a la cabeza de los premios Pulitzer 2020

El reputado diario The New York Times fue galardonado este lunes con tres premios Pulitzer, entre ellos en la categoría de Periodismo Internacional por la información publicada sobre el "depredador" régimen del presidente ruso, Vladimir Putin.

En un anuncio retransmitido online, la directora del premio, Dana Canedy, también reveló premios al medio neoyorquino en la categoría de Reportaje de Investigación, por su trabajo en torno a la presión ejercida sobre la industria del taxi en Nueva York, y en la sección de Comentario, por sus esfuerzos por adentrarse en la esclavitud de Estados Unidos en sus primeros años.

Mundo Unesco debate sobre libertad de prensa y desinformación en la era Covid-19

En esta ocasión, el premio más destacado, el de Servicio Público, se lo llevó la agencia de noticias Propublica, por un reportaje que desveló la falta de presencia policial en la Alaska rural.

En tanto el periódico The Washington Post fue galardonado por una serie de reportajes centrados en los efectos de la crisis climática en la vida diaria de las personas, en la categoría de "Reportajes Explicativos".

La portavoz de los premios Pulitzer aseguró que el premio respondía "a las historias pioneras que muestran con claridad científica los efectos diarios de las temperaturas extremas en el planeta".

El Anchorage Daily News y ProPublica ganaron el Premio Pulitzer de Servicio Público por revelar que un tercio de los pueblos de Alaska no tenían protección policial, mientras que el equipo de fotografía de Reuters recibió el premio de fotografía de noticias por documentar las violentas protestas del año pasado en Hong Kong.

El Courier-Journal en Louisville, Kentucky, ganó el premio por últimas noticias por su cobertura de cientos de indultos de último minuto emitidos por el exgobernador Matt Bevin. El premio para periodismo de investigación fue para Brian Rosenthal, del New York Times, quien expuso cómo miles de taxistas de la ciudad de Nueva York arruinaron sus vidas con préstamos abusivos.

El Premio Pulitzer para Reuters, una unidad de Thomson Reuters, fue el octavo que recibe desde 2008 y el quinto en los últimos tres años.

El Baltimore Sun ganó el premio al mejor reportaje local por una nota sobre la relación financiera entre la alcaldesa de esa ciudad y un sistema de hospitales públicos bajo su égida.

Congratulations to the 2020 #Pulitzer Prize winners!https://t.co/eyv9DIG5GA — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 4, 2020

Dos organizaciones ganaron el premio de periodismo nacional: ProPublica por una investigación de una serie de accidentes en la Marina estadounidense y The Seattle Times por una cobertura que expuso fallas de diseño en el avión 737 Max de Boeing.

El dibujante Barry Blitt de la New Yorker, conocido por sus delicadas caricaturas en acuarela sobre personajes y políticas de la Casa Blanca bajo el gobierno Trump, ganó el premio al mejor cómic.

La Associated Press recibió el premio de reportaje fotográfico por imágenes que ilustran la vida en la región de Cachemira, que se disputan India y Pakistán, cuando India le revocó el estatus de semi autonomía.

Ida B. Wells (1862-1931), una pionera del periodismo de investigación y un ícono de la lucha por los derechos civiles, recibió una mención especial póstuma.

Los Premios Pulitzer, los más prestigiosos del periodismo estadounidense, se han entregado desde 1917, cuando el editor de periódicos Joseph Pulitzer los estableció en su testamento.

Mundo Periodismo, sin miedo ni favor: WAN-IFRA

Los anuncios se habían pospuesto dos semanas debido a que algunos periodistas de la junta del Pulitzer estaban cubriendo la pandemia del coronavirus y necesitaban tiempo adicional para evaluar las presentaciones.

En años normales, los premios se anuncian ante una multitud en la Universidad de Columbia en Nueva York. El lunes, Dana Canedy, quien administra los Pulitzer, dio la noticia desde la sala de su casa, luego de que los 18 miembros de la junta reunieran a los finalistas y ganadores en un "debate virtual y digital".

"Irónicamente, la primera vez que se entregaron los premios fue en junio de 1917, menos de un año antes del brote de la pandemia de gripe española en 1918", dijo. "Durante esta temporada de incertidumbre sin precedentes, una cosa que sabemos con certeza es que el periodismo nunca se detiene", agregó.

La serie del Anchorage Daily News, que incluyó contribuciones del sitio de investigación ProPublica, descubrió abusos sexuales desenfrenados en pueblos rurales en gran parte habitados por pueblos indígenas, donde la aplicación de la ley era efectivamente inexistente.

El premio de servicio público se considera el Pulitzer más codiciado. Los ganadores del premio del 2020 integraron 15 categorías de periodismo y siete categorías de libros, drama y música.