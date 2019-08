Apagón masivo afecta gran parte de Reino Unido

Por medio de un mensaje en redes sociales, los operadores de las redes de energía confirmaron la afectación grandes partes de Londres, y del Sudeste.

Destacaron que el apagón masivo podría haber sido generado por una falla en la red de National Grid.

“Somos conscientes de un corte de energía que afecta a una gran área de Londres y el sudeste. Creemos que esto se debe a una falla en la red de National Grid, que está afectando a nuestros clientes. Es posible que no podamos responder tweets individuales en este momento. Esté atento a nuestro feed para actualizaciones”.

Como consecuencia del apagón se afectó el servicio del transporte ferroviario, aéreo y carretero.

Compañía encargada en la distribución de electricidad y gas a gran parte del país.