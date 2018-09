Apuñalan a 5 personas, entre ellas 3 bebés, de una guardería en Nueva York

Cinco personas, entre ellas tres bebés, fueron apuñaladas en una guardería en la ciudad de Nueva York, informaron autoridades locales.

Según los reportes, los apuñalamientos ocurrieron justo antes de las 4:00 a.m. en un hogar en Queens.

Una niña de tan sólo tres días de nacida y una niña de un mes fueron apuñaladas en el abdomen; mientras que otra de niña de 20 días de nacida sufrió cortes en la oreja, el mentón y el labio.

#BREAKINGNEWS multiple people stabbed at a home on a 161st in Queens, that includes children. pic.twitter.com/FF5TJ3TUF2 — Marvin Hoffman (@theeye74) 21 de septiembre de 2018

De acuerdo a la policía, el padre de uno de los niños del centro y una mujer que trabajaba ahí también fueron apuñalados y se encuentran en condición crítica.

El agente de policía Thomas Antonetti dijo que se investigan las motivaciones de la mujer, de 52 años de edad y quien aún no ha sido identificada, la cual fue encontrada en el sótano de la casa en el vecindario de Flushing.

La autora del ataque se cortó la muñeca y está bajo custodia en un hospital. Además, en la escena del crimen fueron hallados dos cuchillos de carnicero con el que se sospecha se realizó el ataque.

