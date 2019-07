Aquí la razón por la que el Dalai Lama tuvo que disculparse

Nueva Delhi.- El líder espiritual del budismo, el Dalai Lama, se disculpó hoy de sus comentarios en una entrevista hecha por la BBC en la cual dijo que su sucesora podría ser una mujer "si fuera atractiva".

En un comunicado difundido a través de su oficina, aceptó haber hecho ese comentario y aseguró que no tenía intención de ser ofensivo, por lo que lamentó que haya habido personas ofendidas y les ofreció sus sinceras disculpas.

Clarification and Context of Remarks Made by His Holiness the Dalai Lama in a Recent BBC Interview https://t.co/wxCKZ8GTSe pic.twitter.com/S51tkATwu1 — Dalai Lama (@DalaiLama) 2 de julio de 2019

Recordó que la primera vez que se refirió a ese tema específico fue en 1992, cuando la revista Vogue lo invitó como editor y le hizo la misma pregunta: si una mujer podría sucederlo.

Él respondió hace 17 años que podría ser posible si fuera útil, y agregó como broma que debería de ser atractiva y considerando que la publicación que lo invitaba como editor está dedicada al mundo de la moda.

Tras señalar que entiende que en la traducción se sufren pérdidas o cambios de significado incluidas las notas de humor, el Dalai Lama reiteró su oposición a la conversión en objeto de la mujer, y también ha celebrado el consenso mundial que ha ganado la igualdad de género.