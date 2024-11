Aquí nadie avisó nada: mexicana narra cómo vivió las inundaciones en España

"Aquí nadie avisó", cuenta Alejandra Sandoval, una mexicana que desde hace 20 años vive en Valencia, España, sobre el fenómeno de la Dana, que provocó la muerte de más de 200 personas en la región debido a las catastróficas inundaciones.

La mexicana originaria de Jalsico detalló en entrevista vía telefónica con El Occidental que entre los habitantes de Valencia hay mucha indignación porque las autoridades no alertaron a la población pese a tener el reporte del Sistema Meteorológico.

"Hay mucha indignación porque el Sistema Meteorológico avisó de la tormenta y las autoridades españolas no avisaron, eran las 8:15 de la noche, cuando nos mandan una alarma a todos los teléfonos móviles de la ciudadanía, nos manda el gobierno una alerta, alerta, de no salgáis de vuestras casas. Son las 8:15, y la gente ya se estaba ahogando", dijo.

Mundo Insultan y lanzan barro a reyes de España durante su visita a las ciudades inundadas

Los afectados viven indignación, coraje, dolor, sentimiento de impotencia ante tanta destrucción, sobre todo porque sí se hubiera avisado a tiempo, se hubieran prevenido muchas muertes, ya que el Sistema Meteorológico avisó con cuatro días de anticipación que venía una tormenta que podría causar mucho daño.

"No se avisó con tiempo, el ejército no entró a ayudar desde un inicio. De hecho un joven con pasamontañas que estimo es del ejército declaró que ellos estaban listos para ayudar, pero no se les dió la instrucción y solo podían hacerlo con una instrucción", relató Alejandra.

Sandoval narró que el martes, un día antes de las inundaciones, hubo un clima extraño en la ciudad de Valencia, capital de la provincia del mismo nombre, pero las lluvias no fueron tan intensas como en la zona montañosa de la región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"El martes pasado, eran las seis o siete de la tarde y el río venía, venía y aquí nadie avisó. Había hecho un día un poco extraño, pero tampoco es que había habido mucha lluvia, por lo menos aquí en Valencia capital. Había llovido en grandes cantidades al interior, como a una hora de aquí, en la montaña; se acumuló tanta agua en esa parte alta, que esto provocó una riada (deslave)", explicó.

Alejandra también comentó que, cuando el alud de agua y lodo llegó a la ciudad, muchas personas salían de sus trabajos, lo que influyó en la cantidad de víctimas.

"La gente ya no salió de sus parking que están en el subterráneo, murió ahogada ¿por qué? porque no había información de que esto sería tan dramático", expresó.

Labores del limpieza y búsqueda de posibles fallecidos en aparcamiento subterráneos de Sedaví. Foto: EFE

Sandoval considera que las autoridades no atendieron con anticipación el desastre, debido a las diferencias entre el gobierno estatal, que es de derecha, y el federal, que es de izquierda.

"Mutuamente se están tirando la bolita de quién tuvo la culpa, porque el gobierno federal dice 'a mí el estatal no me pidió ayuda en ningún momento' y el de aquí dice 'no, ellos tampoco me ayudaron'", reclamó la tapatía.

En este sentido, Saldoval agregó que las agresiones contra Felipe IV y Letizia, reyes de España, y el presidente Pedro Sánchez en su visita a Valencia fueron una muestra de de la indignación y coraje que se vive.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"España se dirá de primer mundo, pero pasaron días de la tragedia de Dana y no había entrado el ejército o la Guardia Civil Española a diferencia de México, que se le critica, pero por ejemplo, en el sismo de 2017 fueron los primeros en estar ayudando.

"Para que vean que en México no estamos tan mal, cuando nos solidarizamos, somos un país muy bonito, y de verdad el ejercitó salió mucho antes ahí (México ) en situaciones de desastres que aquí", señaló Alejandra.

Un grupo de militares trabaja en la limpieza de las calles de Paiporta. Foto: EFE

Alejandra dice que el gobierno de Francia ofreció su ayuda y le dijeron que no, cuando la gente estaba atrapada en sus casas, mucha gente se salvó porque al ser torre de departamentos, permanecieron en el primero, segundo y tercer piso.

"Justamente en Valencia estamos al pie del mar mediterráneo, todos los pueblos dañados están en costa, estamos en el desemboque, aquí ya venía el agua imparable, gracias al Turia (río) Valencia capital se salvó".

El pueblo salva al pueblo, la frase que se popularizó en Valencia

El puente donde había más de 50 vehículos y donde afortunadamente no encontraron más víctimas, dice que justamente se ubica en la calle frente a su casa.

"Es un puente que une a Valencia capital con todos esos pueblos que están afectados, el gobierno Estatal no pidió ayuda al Federal, ni al gobierno extranjero que se acomidió. Este gobierno de aquí dijo que no, que todos están bien y eso es mentira porque había muchísimos muertos y desaparecidos y la misma gente por iniciativa propia comenzó ayudar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"Tú veías el jueves frente a mi departamento, un pasar todo el día y toda la tarde gente llena de barro, gente de capital que se fue con palas, con escobas, y recogedores, con lo que había, señoras, jóvenes. Yo vivo cerca de un hospital y también era un trajín de ambulancias todo el día", recordó Alejandra.

"La psicosis, yo te digo personalmente se siente un montón, la gente que va y viene, las ambulancias que no paran, pues la gente tuvo que ayudar. Crearon una frase que dice el pueblo salva al pueblo porque se movilizó antes, la población de Valencia Capital que el gobierno", manifestó.

Publicado en El Occidental