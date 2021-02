Argentina crea Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este sábado la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, luego de que esta semana se produjera la muerte de Ursula Bahillo, que conmocionó a la sociedad.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que se reunió con las ministras de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo; y de Seguridad, Sabina Frederic y la secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra para trabajar en la creación del nuevo organismo.



"Con la convicción política de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI, con @EliGAlcorta, @mmlosardo, @VilmaIbarraLy @SabinaFrederic trabajamos en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios", informó Fernández en su cuenta de Twitter.



Y agregó que "para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad".

CONMOCIÓN POR NUEVO FEMICIDIO

El anuncio se conoce luego de que el lunes pasado se produjera el femicidio de Bahillo (18 años) en la localidad bonaerense de Rojas, y durante la semana se produjeran varias manifestaciones sociales en repudio al rol de la Justicia y la policía en el caso.



La joven fue asesinada a puñaladas por su exnovio, a pesar de las varias denuncias que había presentado contra él, lo que causó indignación en la sociedad argentina por la falta de respuesta de las autoridades judiciales, que no brindaron protección a la joven.



Por el femicidio, fue detenido Matías Ezequiel Martínez (25 años), un efectivo de la Policía de Buenos Aires, quien tenía antecedentes psiquiátricos y había sido denunciado varias veces por violencia de género y amenazas.



En Argentina rige la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género para las personas que se desempeñan en la función pública, que debe aplicar cada provincia.



En ese sentido, Gómez Alcorta declaró a los medios que "el caso de Úrsula es la regla no la excepción" y denunció que el Poder Judicial no cuenta con perspectiva de género.



En tanto, el presidente Fernández dijo que "hay que terminar con estos hechos definitivamente en la Argentina. Hay que ser inflexible con los autores de estos casos".



Según datos del Observatorio Lucía Pérez, un total de 46 personas murieron víctimas de la violencia machista en lo que va de año en Argentina, entre que las que se encuentra Úrsula.