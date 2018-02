Argentino amenaza con cometer "la masacre escolar más grande de todos los tiempos"

BUENOS AIRES.- Un instituto argentino denunció que un alumno amenazó a través de las redes sociales con cometer "la masacre escolar más grande de todos los tiempos", algo que se da después de que el año pasado el adolescente, que está bajo tratamiento médico, intentara suicidarse con un arma en el centro.

"Este año prepárense para la masacre escolar más grande de todos los tiempos. Van a morir todos hdps (sic)", escribió el joven, de quien no se precisó la edad pero que ronda los 18 años, en la página de Facebook del Instituto San Juan Bautista, ubicado en la localidad bonaerense de Florencio Varela.



En declaraciones al canal de noticias TN, Mirta López, representante legal del instituto, afirmó hoy que el centro ya ha realizado una denuncia policial por amenazas.



"La Policía nos ofreció un corredor dinámico con un botón antipánico. El alumno está en tratamiento y no tiene el alta", añadió la abogada, que expresó que el instituto no tiene previsto aceptar la reincorporación del alumno.



López recordó que el año pasado el joven intentó quitarse la vida en un baño del colegio, y fue contenido por el gabinete psicológico de la institución escolar.



Según se informó en la prensa local en junio de 2017, el joven llegó con un arma de fuego guardada en la mochila.



"Después de ese episodio estuvo internado, le dieron el alta, no volvió al colegio. No rindió ninguna materia y cuando surge esto de la amenaza nos comunicamos con la madre y nos dice del tratamiento que está haciendo", concluyó la abogada.