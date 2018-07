Arrestan a la actriz porno Stormy Daniels en club nocturno de Columbus

Washington.- La actriz pornográfica StormyDaniels, inmersa en una batalla legal con el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue detenida en un local de "striptease" de Columbus (Ohio) por dejarse tocar por un cliente, algo que en muchos estados del país está prohibido, informó hoy su abogado.



El abogado, Michael Avenatti, denunció en Twitter que el motivo de la detención es un "montaje" y que la operación está "motivada políticamente".



"Stormy Daniels fue arrestada realizando el mismo espectáculo que ha llevado a cabo en casi cien clubes de 'striptease' en todo el país. Esto fue un montaje y motivado políticamente. Apesta a desesperación. Enfrentaremos todas las falsas imputaciones", dijo Avenatti.

"La arrestaron por supuestamente permitir que un cliente la tocara en el escenario de manera no sexual. ¿Están de broma? ¿Dedican recursos a operaciones de encubierto para esto? ¡Tiene que haber mayores prioridades!", agregó el abogado.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 de julio de 2018

Avenatti también dijo esperar que Daniels salga "pronto" en libertad bajo fianza e imputada con un delito menor por dejarse tocar.



Daniels recibió durante la campaña electoral de 2016 un pago de 130.000 dólares de Michael Cohen, exabogado de Trump, para, supuestamente, mantener en secreto una aventura que tuvo con el ahora presidente en 2006, poco después de que éste se casase con Melania.



La actriz pornográfica, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha acudido a los tribunales para deshacer el pacto, un litigio que aún no se ha resuelto, y ha denunciado intimidaciones del entorno del presidente.



Daniels también ha aprovechado la popularidad a raíz del litigio con Trump para lanzar una gira de actuaciones por locales de "streaptease" a lo largo y ancho de EE.UU., entre los que se incluía el de Columbus en el que fue detenida. EFE