Arrestan a directora financiera de Huawei por conflicto EU-Irán

Meng Wanzhou, directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, fue arrestada el miércoles en Canadá y se enfrenta a una petición de extradición de Estados Unidos, anunció el miércoles el Ministerio de Justicia.

"Meng Wanzhou fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver. Estados Unidos está buscando su extradición", dijo Ian McLeod, portavoz del Ministerio de Justicia de Canadá, en un comunicado a la AFP, confirmando así la información del Globe and Mail de que Estados Unidos sospechaba que Meng Wanzhou violaba las sanciones estadounidense impuestas a Irán.

Meng Wanzhou, quien es una de los vicepresidentes del directorio de la compañía de tecnología china e hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei, fue arrestada el 1 de diciembre y se fijó una audiencia en la corte para el viernes, dijo un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá, según el Globe and Mail.

Representantes de Huawei, uno de los mayores fabricantes de equipamientos de telecomunicaciones en el mundo, no pudieron ser contactados por Reuters para que hicieran comentarios.

Funcionarios de los Departamentos de Justicia de Canadá y Estados Unidos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Autoridades estadounidenses han estado investigando a Huawei al menos desde 2016 por acusaciones de que envió productos producidos en ese país a Irán, en violación a leyes y sanciones de Washington, dijeron fuentes a Reuters en abril.

