Arrestan al autor del tiroteo en Maryland; hay tres muertos y dos heridos

Un tiroteo se registró esta mañana en la ciudad de Aberdeen, Maryland, en un centro de distribución de la cadena de farmacias Ride Aid, el cual dejó tres muertos y dos lesionados, informó la Oficina del Sheriff del condado de Harford.

Agentes del departamento de Policía ya han asegurado la zona y la situación se encuentra bajo control.

El tirador fue detenido y llevado al hospital debido a que se encuentra en estado crítico.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre el autor del tiroteo por lo que aún se desconoce su nombre, edad y nacionalidad, además de los motivos del ataque.

La policía evacuó las áreas aledañas y se recomienda a la población evitar el lugar de los hechos.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Media Staging for the shooting in the area of Spesutia Rd and Perryman Rd is at the intersection of Short Lane and Old Philadelphia Road (Route 7). — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Sheriff Gahler expresses that thoughts and prayers go out to all involved and their families — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Based on what we know, thus was a lone suspect. The suspect is in custody and in critical condition at the hospital — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 We do not believe there is any further threat to the community — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018

