Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó este jueves que el líder del Estad Islámico, Abu Ibrahim al Hashemi, fue asesinado durante una operación antiterrorista al noroeste de Siria.

“Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al Hashemi”, declaró al respecto Biden.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

Información en preceso. . . .