Asesinato masivo en alta mar

WASHINGTON - Un tribunal de distrito de Taiwán condenó a un capitán de barco pesquero de China a 26 años de prisión, después de que fue declarado culpable de ordenar el asesinato de cuatro hombres en el mar en 2012, mientras se desempeñaba como capitán de un barco pesquero taiwanés.

Wang Fengyu, de 43 años, fue condenado por homicidio y por violaciones de la Ley de Control de Armas, Municiones y Cuchillos, dijo la oficina del fiscal.

El asesinato tuvo lugar a bordo del barco de pesca Ping Shin No. 101 registrado en Kaohsiung cuando operaba en el Océano Índico frente a la costa de Somalia el 29 de septiembre de 2012.

El video granulado de los asesinatos de 2012, que muestra la masacre sistemática de al menos cuatro hombres en el Océano Índico, ha estado circulando en los rincones más oscuros de internet durante más de siete años. Las autoridades se enteraron de los asesinatos sólo cuando el video apareció en un teléfono celular dejado en un taxi en Fiji en 2014. Los asesinatos se investigaron primero periodísticamente como parte de The Outlaw Ocean Project.

Cada año se produce un número desconocido de homicidios similares. Los marineros del barco desde el que se filmó el video le dijeron a un investigador privado, y luego a un equipo de documentalistas a cuadro, que habían presenciado una masacre similar una semana antes.

Wang Fengyu afirmó que fue en defensa propia en ese momento, pero el tribunal dictaminó que ordenó a dos guardias de seguridad marítima privados de Pakistán a bordo del Ping Shin No. 101 que dispararan y mataran a cuatro presuntos piratas somalíes ese día a pesar de que no eran ya es una amenaza.

Wang, un nativo de Zhejiang, fue contratado en 2011 por una empresa de Kaohsiung llamada Ping Shin Fishery Co., Ltd. para servir como capitán en funciones del barco pesquero taiwanés.

El Ping Shin 101 estaba pescando en el Océano Índico en 2012 a unas 370 millas al sureste de la capital somalí de Mogadiscio cuando, junto con el Chun I No. 217 registrado en Kaohsiung y otros dos barcos pesqueros no identificados, fueron atacados por un barco con cuatro piratas, según fiscales taiwaneses.

Dos marineros a bordo del Ping Shin 101 le dijeron más tarde al investigador privado Karsten Von Hoesslin en entrevistas grabadas en video, que su capitán recibió una alerta por radio de que un barco cercano había sido atacado por piratas. No estaba claro qué barco estaba siendo atacado; hubo gritos de ida y vuelta, dijeron los testigos. Los supuestos piratas, en un bote más pequeño, parecían desarmados. Después de que dispararan contra los barcos taiwaneses, uno de ellos decidió embestir al barco pirata, lo que hizo que se volcara y envió a los cuatro piratas al océano.

Aldrin, el cocinero del Ping Shin 101, uno de los testigos claves para esclarecer lo ocurrido en la masacre / Foto: Cortesía The Outlaw Ocean Project

Los guardias de seguridad a bordo del Ping Shin 101 abrieron fuego y los hombres del bote saltaron al agua. Algunos comenzaron a gritar que no eran una amenaza. "¡No somalí!" un marinero les oyó decir. "¡No piratas!"

Aunque los piratas no tenían forma de defenderse, Wang ordenó a los dos guardias de seguridad que dispararan y mataran a los cuatro hombres en el agua. El asesinato atrajo la atención internacional después de que apareció en la portada de The New York Times y se convirtió en un símbolo de la anarquía y la violencia en el mar.

"Dado que el acusado trabajó durante años en alta mar sin jurisdicción estatal y sin ninguna garantía de seguridad, tuvo que permanecer siempre en alerta máxima, especialmente en lugares frecuentados por piratas", dijeron documentos judiciales taiwaneses sobre el crimen. "El acusado creía que las víctimas eran piratas, y la matanza se hizo para protegerse a sí mismo, a su tripulación y al producto en el barco, en lugar de por conflictos personales, disputas monetarias o diferencias ideológicas".

En el video, la orden de filmar en el video se hizo en mandarín fluido. Se escucha al capitán dando instrucciones en mandarín con un acento de China continental a través de un altavoz a la tripulación mientras se disparan 40 rondas de munición real. Las balas rocían el agua alrededor de un hombre agitado. Una ronda lo atrapa. Su cuerpo se detiene. Penachos de sangre en el océano azul. Al final del video, varios marineros posaron frente a la cámara para selfies de celebración.

En Pingxin 101, nada más Wang y un tripulante llamado "Tío" podían hablar mandarín con fluidez. Sólo Wang tenía la autoridad a bordo para ordenar el tiroteo. Un tripulante vietnamita que presenció el tiroteo y que los fiscales identificaron únicamente por su apellido, Tao, testificó durante el juicio que la orden de filmar en el video sonaba como la voz de Wang.

No está claro si los dos guardias de seguridad privados paquistaníes que participaron en los tiroteos serán identificados públicamente. La mayoría de los expertos en seguridad señalarían que estos guardias actuaban bajo las órdenes del capitán y, por lo tanto, es probable que se les haga menos responsables de los asesinatos. Sin embargo, algunos defensores de los derechos humanos tienen dudas sobre si los fiscales de Taiwán deberían revelar el nombre de la empresa de seguridad privada y los guardias que llevaron a cabo estos asesinatos.

Durante la última década, la piratería somalí y otras formas de violencia en el mar han llevado a muchos buques pesqueros y mercantes a contratar seguridad privada para su protección. Esta industria tiene muy poca supervisión, con pocos informes

Durante la última década, la piratería somalí y otras formas de violencia en el mar han llevado a muchos buques pesqueros y mercantes a contratar seguridad privada para su protección. Sin embargo, esta industria tiene muy poca supervisión, con pocos requisitos de informes u órganos de supervisión para garantizar que estos guardias no utilicen fuerza innecesaria o ilegal. Las preocupaciones por el terrorismo también han motivado a los funcionarios portuarios de todo el mundo a restringir estrictamente la cantidad y el tipo de armas que se transportan en aguas nacionales.

Por lo tanto, muchos de los guardias entre despliegues en estos barcos pasan su tiempo de inactividad lejos de la costa varados en armerías flotantes durante meses. Parte depósito de almacenamiento y parte barracón, estas armerías, ubicadas en áreas de alto riesgo de aguas internacionales, albergan cientos de rifles de asalto, armas pequeñas y municiones, lo que permite a las empresas de seguridad marítima evitar mover sus guardias dentro y fuera de la costa con cada nueva asignación. Pero los expertos dicen que se ha vuelto extremadamente difícil discernir qué es y qué no es una amenaza en alta mar.

Las armas automáticas, que antes eran un signo revelador de los piratas, no son comunes y se encuentran en prácticamente todos los barcos que atraviesan aguas peligrosas. Los contrabandistas, que no tienen la intención de atacar de forma rutinaria, se acurrucan más cerca de los grandes buques mercantes para esconderse en la sombra de su radar y evitar ser detectados por las autoridades costeras. Los barcos de pesca inocentes, con seguridad contratada, a veces también se esconden detrás de estos barcos más grandes porque agitan los sedimentos del fondo del mar que atraen a los peces.

Al mismo tiempo, las armerías siguen siendo controvertidas, porque muchos países han compartido la preocupación de tener depósitos de armas operados por extranjeros tan cerca de sus costas. Aunque muchas naciones costeras se oponen a estos depósitos, es muy poco lo que pueden hacer para detenerlos, o sus guardias, porque operan en aguas internacionales.

No hay indicios de que los dos guardias paquistaníes que dispararon las armas sean investigados o acusados por su papel en los asesinatos.

Los cuatro hombres desarmados en el agua fueron asesinados a tiros uno por uno, y el video muestra que el agua se pone roja a su alrededor.

El capitán del barco, quien fue arrestado y condenado por la matanza / Foto: Cortesía The Outlaw Ocean Project

Los fiscales dicen que pasaron un tiempo tratando de rastrear el barco, pero el capitán nunca se presentó para ser interrogado, por lo que se emitió una orden de arresto el 28 de diciembre de 2018.

Wang fue arrestado el 22 de agosto de 2020 después de que el barco del que estaba a cargo, el Indian Star con bandera de Seychelles, atracó en el puerto de Kaohsiung.

El viernes, el panel de tres jueces dictaminó que el asesinato de los hombres desarmados mostraba que claramente no tenía respeto por la vida humana. Wang tiene derecho a apelar el fallo.

En los últimos 12 meses, la flota pesquera de Taiwán ha sido objeto de críticas por parte de defensores del medio ambiente, el trabajo y la trata de personas, así como de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En marzo de 2020, Greenpeace publicó un informe que identificaba a las embarcaciones y empresas taiwanesas como algunos de los peores infractores de las violaciones laborales y de tráfico de personas entre las pesquerías.

“Los consumidores de los principales mercados de pescado tienen todos los motivos para preocuparse de que los productos del mar que compran puedan haber sido capturados ilegalmente, mezclados con capturas ilegales o capturados por trabajadores sujetos a malas condiciones laborales e incluso trabajos forzados”, dijo Pearl Chen, activista de Greenpeace. Este de Asia.

Greenpeace East Asia visitó uno de los puertos más frecuentados por embarcaciones taiwanesas y entrevistó a pescadores migrantes, todos contratados en Indonesia que trabajaban en embarcaciones con bandera taiwanesa. En estas entrevistas, las historias compartidas conocieron a seis de los once indicios de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluidas las horas extraordinarias extremas, la retención de salarios y la retención de documentos de identidad.

“Sólo podíamos dormir cinco horas si pescábamos algo. Si no pescábamos nada, simplemente tendríamos que seguir trabajando, incluso durante 34 horas seguidas ”, dijo un pescador en el informe de Greenpeace. "Tiene que haber una manera de hacerlo más equilibrado, como lo hacen las personas que trabajan en la tierra".

Greenpeace también encontró prácticas de pesca ilegales generalizadas, como el aleteo de tiburones y los transbordos ilegales. Un pescador detalló este proceso que incluía descartar la carne de tiburón restante, colocar las aletas al sol para que se sequen y luego ocultar las aletas de un bote patrullero estadounidense que pasaba.

En septiembre de 2020, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ncluyó el pescado capturado en Taiwán en su lista de productos producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso. En enero de 2020, Fong Chun Formosa Fishery, una empresa con sede en Taiwán vinculada a la pesca ilegal y las violaciones laborales, adquirió Bumble Bee, un importante proveedor de atún para los consumidores estadounidenses.

***

*Holly Pate es la Directora de Estrategias Digitales de The Outlaw Ocean Project, una organización de periodismo sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que se enfoca en informar sobre crímenes ambientales y de derechos humanos en el mar.

