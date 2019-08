El Amazonas continúa en llamas y así se ve desde el espacio

La Amazonía está en llamas y las redes sociales hierven por denuncias contra la política ambiental del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que sospecha, sin embargo, que muchos incendios pudieron ser provocados por ONGs en "guerra" contra su gobierno.

En Twitter, el hashtag #PrayforAmazonas (reza por la Amazonía") ha sido la primera tendencia mundial, seguido por #ONGs, relacionado con las declaraciones del mandatario, un escéptico del calentamiento global.

Si tuviéramos algo de sentido común esto debería dolernos un poco más de lo que nos dolió NotreDame. #PrayforAmazonas pic.twitter.com/he0Y3EOoBz — lindzay Maldonado (@lin_maldonado) August 21, 2019

Incluso la NASA ha revelado imágenes satelitales de cómo se ve desde el espacio el incendio que ha devastado esta zona de Brasil.

Foto: NASA | AFP

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial difundió una imagen que muestra la extensión de las llamas y la dirección del humo por el gran incendio forestal.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷



DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ — WMO | OMM (@WMO) August 20, 2019

Muchos mensajes denunciaron la escasa repercusión hasta ahora de la multiplicación de focos de incendio.

"El pulmón del planeta desde hace 16 días se está incendiando y nos enteramos por redes porque los medios no hablan de ello", escribió un usuario.

¿A qué se deben los incendios?

Entre enero y el pasado 19 de agosto se han registrado 72.843 focos de incendios forestales en Brasil, un 83% más que en el mismo período del año pasado, según el Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Los incendios en la región amazónica se deben a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar áreas ya deforestadas, generalmente en la temporada seca, que debe acabar dentro de dos meses.

Foto: @oshelca

Pero la causa del actual descontrol, según analistas, es el fuerte aumento de la deforestación: 2.254,8 km2 en julio, casi el cuádruple del mismo mes de 2018, según el INPE.

WWF-Brasil lamentó "la nueva tentativa del presidente Jair Bolsonaro de desviar el debate legítimo de la sociedad civil sobre la necesidad de proteger la Amazonía y, de combatir, en consecuencia, la deforestación que origina los incendios desproporcionados que asuelan al país y comprometen la calidad del aire en varias regiones"-

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sostiene en cambio que los vientos fuertes fueron los causantes del fenómeno.

Tempo seco, vento e calor fizeram com que os incêndios aumentassem muito em todo o País. Os brigadistas do ICMBIO e IBAMA, equipamentos e aeronaves estão integralmente à disposição dos Estados e já em uso. — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 21, 2019

"Tiempo seco, viento y calor hicieron que los incendios aumentasen mucho en todo el país", señaló Salles en su cuenta de Twitter.

Ministro abucheado

Salles fue abucheado al discursar por la mañana en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe que se desarrolla en Salvador, un evento preparatorio de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático del 23 de septiembre en Nueva York y de la conferencia del clima COP25 que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre.

Foto: EFE

"La reunión que tenemos aquí consolida efectivamente la preocupación, el momento importante que vivimos en el mundo de cambio climático" y sirve "para que Brasil muestre ejemplos de sustentabilidad" y busque oportunidades de inversión", acotó Salles.

Bolsonaro promueve desde su llegada al pOder la apertura de reservas indígenas y de áreas protegidas a actividades agropecuarias y de minería.

Con información de AFP