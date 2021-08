Asociación de Armas de EU responde: México, responsable por el "crimen desenfrenado"

La Asociación Comercial de la Industria de Armas de Estados Unidos (NSSF) rechazó las acusaciones del gobierno de México luego de la demanda contra 11 empresas estadounidenses que fabrican y venden armas, a las que acusa de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.

En un comunicado distribuido en sus redes sociales, la asociación consideró que el gobierno de México es el responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de su territorio.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ”, dijo Lawrence G. Keane, Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de la NSSF.

El grupo armamentístico reiteró que todas sus armas de fuego han sido evaluadas bajos los estándares con las leyes federales y estatales, con la verificación de las autoridades y agencias de seguridad nacional, como el FBI, por lo que insistió que las acusaciones de México son “evidentemente falsas”.

Asimismo, la NSSF señaló que la actividad criminal de México es resultado directo del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que “plagan a los ciudadanos de México”. De esta manera considera que los cárteles son quienes hacen uso indebido de las armas de fuego importadas ilegalmente a México y que son robadas al Ejército y a las fuerzas del orden público local.

Las autoridades mexicanas deben de concentrar sus esfuerzos en llevar ante la justicia a los cárteles mexicanos, en lugar de buscar un chivo expiatorio de las empresas de armas estadounidenses, agregó el comunicado, agregó Keane.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB, según datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ebrard incluso acusó a los fabricantes de "estar desarrollando diferentes modelos para el narco".

"Los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso", expresó el secretario.

La demanda se presenta cuando México ha registrado los dos años más violentos de su historia coincidiendo con los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.