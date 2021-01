Asociación Nacional del Rifle se declara en bancarrota

Nueva York, EU.- La Asociación Nacional del Rifle (NRA) de Estados Unidos se acogió este viernes a la protección por bancarrota y anunció que se mudará a Texas, como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera.

La organización conservadora y lobby de las armas más importante de Estados Unidos culpó a la "política y ambiente regulatorio corrupto de Nueva York", donde se enfrenta a una demanda por parte de la fiscal general del estado, Letitia James.

"El plan puede ser resumido simplemente: tiramos Nueva York a la basura y vamos a reincorporar la NRA en Texas", indicó el líder de la organización, Wayne LaPierre, en una carta interna en la que denuncia una supuesta persecución política.

La NRA declaró unas deudas de 500 millones de dólares en su proceso para acogerse a la suspensión de pagos del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.

Nueva York ha acusado a los líderes de la organización sin ánimo de lucro de desviar millones de dólares para su uso personal y declarar unas pérdidas de la NRA por valor de 64 millones de dólares.

El Distrito de Columbia también ha demandado a la organización por uso inadecuado de los fondos obtenidos por las donaciones a su fundación.

"Este movimiento permitirá el crecimiento a largo plazo y sostenible que asegure que la NRA sigue siendo el principal defensor de las libertades constitucionales", indicó la organización en un comunicado en referencia al derecho a poseer y portar armas.

La poderosa red de donaciones de socios amantes de las armas de la NRA, uno de los principales grupos de cabildeo prorepublicano, se ha visto resentido por la pandemia de la Covid-19.

Pese a que la sede de la NRA se ubica en Virginia, está registrada como una organización sin ánimo de lucro en Nueva York desde 1871.

Durante décadas, el lobby ha defendido el punto de vista de millones de propietarios de armas en Estados Unidos, oponiéndose firmemente a cualquier regulación de ese mercado.

Su influencia es considerable y la organización no escatima en gastos para apoyar a los candidatos que defienden las mismas posiciones en las elecciones locales y nacionales.

La aplicación del Capítulo 11 en Estados Unidos resulta en la suspensión de las demandas y evita que los acreedores tomen medidas para obtener el pago de sus deudas.

"No se planean cambios importantes en las operaciones y en el personal", aseguró Wayne LaPierre. "La NRA no está en quiebra, no para sus actividades y no es insolvente", continuó.

Fundada para promover las habilidades con las armas, la pequeña asociación de deportistas y cazadores se convirtió en una formidable maquinaria política desde la década de 1980 y su influencia supera con creces los 5 millones de miembros que reivindica.

La NRA invirtió por ejemplo millones de dólares en las dos campañas presidenciales de Donald Trump.

En 2019, LaPierre logró ahuyentar a los rivales que intentaban acabar con su reinado de 30 años, sin evitar una revelación vergonzosa.

Documentos internos difundidos en los medios revelaron el costoso estilo de vida de LaPierre, con ropa de lujo y viajes a las Bahamas o Italia pagados por la NRA gracias a arreglos financieros validados por aliados internos que junto a otras prácticas costaron 64 millones dólares en pérdidas en tres años.

El aura de la NRA también se ha resentido ante el aumento de tiroteos en Estados Unidos. Las armas mataron a más de 43 mil personas en 2020, incluidos los suicidios, según el archivo de Violencia con Armas.