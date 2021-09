Asociaciones de prensa crean tribunal para acusar a Estados por asesinatos de periodistas

Tres grandes asociaciones defensoras de la libertad de prensa anunciaron la conformación de un "tribunal" para investigar los asesinatos de periodistas alrededor del mundo y exigir a los Estados asuman su responsabilidad por no esclarecer la muerte de los comunicadores.

Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Free Press Unlimited (FPU) impulsan esta iniciativa para que el Tribunal Permanente de los Puebles constituya un tribunal homónimo que juzgue estos asesinatos.

Esta instancia se constituirá como una asamblea que denunciará jurídicamente los casos en los que se encuentre que los países violaron de alguna manera el derecho internacional para que rindan cuentas mediante la concienciación pública.

La reconocida abogada de derechos humanos Almudena Bernabeu fungirá como fiscal de este tribunal y llevará el próximo 2 de noviembre la audiencia que se realizará en La Haya contra los Estados de México, Siria y Sri Lanka por los asesinatos del periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco, en 2011; del redactor en jefe del periódico "The Sunday Leader", Lasantha Wickrematunge, en 2009, y del periodista y activista sirio Nabil Al-Sharbaji.

"El tribunal del pueblo acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por no haber hecho justicia en los [tres] casos de asesinato", señaló RSF.

Free Press Unlimited, the Committee to Protect Journalists & Reporters Without Borders will soon be launching #ThePeoplesTribunal on the Murder of Journalists to #EndImpunity and indict governments to create a #ASaferWorldForTheTruth https://t.co/qwZQMt7R2x @SaferTruth pic.twitter.com/NmH1rOlZum — Free Press Unlimited (@freepressunltd) September 28, 2021

Bernabeu declaró que la frecuencia de los ataques contra periodistas y el nivel de impunidad es "alarmante". Asimismo, RSF subrayó que desde 1992 a la fecha mil 400 comunicadores han sido asesinados y en ocho de cada 10 casos los autores no fueron arrestados.

De acuerdo con las organización de prensa, el fin del tribunal es fincar a los Estados la responsabilidad que tienen por la impunidad en los ataques contra los periodistas, pero también dar voz a los familiares y personas cercanas de las víctimas.

Debido a esto Hatice Cengiz, profesora universitaria y prometida del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en 2018; Matthew Caruana Galizia, periodista e hijo de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017; Pavla Holcová, periodista de investigación y colega del periodista eslovaco Ján Kuciak, asesinado en 2018, y Maria Ressa, periodista filipina que sufre amenazas de muerte por las críticas al gobierno de Rodrigo Ruterte, participarán en las acusaciones contra los primeros Estados.