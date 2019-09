Asperger, la otra lucha de Greta Thunberg

La joven activista Greta Thunberg no sólo ha hecho visible el grave problema del cambio climático, sino que ahora, ha contribuido a que las personas conozcan el síndrome de Asperger (AS) pues la joven sueca padece ese trastorno que es considerado el más leve dentro del espectro autista.

El síndrome de Asperger impacta en las habilidades del lenguaje y la comunicación, así como en los intereses de quien vive con este trastorno. Aunque son personas que suelen tener un coeficiente intelectual por encima de la media.

Algunas características que presentan las personas con AS son las siguientes:

Fijación con intereses específicos (pueden pasar grandes periodos de tiempo estudiando un tema o haciendo una actividad)

Tienen rutinas repetitivas

Habla de manera demasiado formal

Problemas de abstracción (toman las expresiones de manera literal)

Problemas de comunicación no verbal (uso limitado de gestos, patrones al expresarse, mirada rígida)

Alteración en la entonación y volumen de voz

Problemas de coordinación

Problemas para externar emociones

A pesar de su condición, los pacientes con AS tienen las posibilidades de desarrollarse plenamente, siempre y cuando se encuentren en un contexto de acompañamiento en el que se amplifiquen sus fortalezas, así como intervención psicoterapéutica y apoyo piscopedagógico en los entornos de aprendizaje.

On my way to the United Nations. Today I'm speaking in the General Assembly at the Climate Action Summit. This is such a crucial day, world leaders are gathering at the UN in New York to decide on our future. The eyes of the world will be upon them. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 23, 2019

La condición de Greta se hizo visible después del duro discurso en el que urgía a los líderes mundiales a tomar acción dentro del problema del cambio climático, y que ofreció en la cumbre sobre el clima de la ONU.