Assange no será entregado a país con pena de muerte: Secom

El Gobierno de Ecuador reiteró este lunes que obtuvo varias garantías del Reino Unido de que no extraditaría al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a un país en el que pudiera ser sujeto a la pena de muerte.



Un comunicado oficial difundido hoy lunes por la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana (Secom) insiste una vez más en que el Ejecutivo británico a través de tres notas diplomáticas confirmó por escrito al presidente, Lenín Moreno, que Assange "no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir pena de muerte".



Ecuador aclara nuevamente que dos titulares de Asuntos Exteriores británicos, Boris Johnson y Jeremy Hunt, confirmaron el 7 de marzo y 10 de agosto del año pasado, respectivamente, que, "de acuerdo a la legislación británica, no se puede ordenar la extradición si la persona en cuestión está sujeta a la pena de muerte".

Durante su arresto, Julian Assange tenía una imagen de un hombre septuagenaria, cuando su edad es de 47 años / REUTERS

Y aclara que en una tercera misiva con fecha del 3 de abril de 2019, las autoridades británicas mencionaron:El comunicado de Secom subraya que el Reino Unido incorporó a su legislación en 1998 la Convención Europea sobre Derechos Humanos (ECHR), que expresamente prohíbe la tortura y el trato inhumano y denigrante.



Y por último enfatiza que Moreno reveló que el pasado 11 de abril había solicitado al Reino Unido la garantía de que Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pudiera sufrir torturas o la pena capital, extremos que el Ejecutivo británico confirmó por escrito.



"El Gobierno Nacional actuó conforme al derecho internacional, las leyes nacionales y el respeto absoluto a los derechos humanos de Assange, y siempre expresó voluntad de encontrar una salida que no vulnere los derechos de ninguna de las partes", concluye el documento.



Ecuador retiró el pasado jueves el asilo político al fundador de WikiLeaks, refugiado en su Embajada en Londres desde 2012, por violar acuerdos internacionales, un protocolo especial de convivencia y participar en una trama de desestabilización institucional.

Al momento de su captura, Assange llevaba el libro que había estado leyendo en sus últimas horas de libertad: El Estado de Seguridad Nacional, del ensayista estadounidense Gore Vidal / Foto: Reuters

La policía británica se llevó detenido a Assange de la Embajada ecuatoriana donde estuvo asilado durante cerca de siete años ante el temor de ser extraditado al país norteamericano.Estados Unidos reclama a Assange por los miles de documentos secretos que aireó a través de su portal WikiLeaks y le acusa de cargos que pueden acarrear hasta cinco años de cárcel, mientras que la justicia británica pide hasta doce meses de prisión por violar las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido.Esa medida cautelar que Assange incumplió en suelo británico había sido impuesta tras dos denuncias por supuestas agresiones sexuales, una de ellas una violación, presentadas por sendas mujeres en Suecia, causas que fueron archivadas ante la imposibilidad de avanzar en la investigación.