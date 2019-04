Assange violó pacto de asilo, dice Moreno

QUITO. Julian Assange ha "redundado en sus violaciones" a un acuerdo de convivencia impuesto por Quito, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien contempla el retiro del asilo al fundador de WikiLeaks en la embajada ecuatoriana en Londres.

"Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y su procuraduría jurídica", señaló el mandatario en una entrevista concedida a una asociación de radios en el puerto de Guayaquil.

Moreno, quien no precisó si será retirado el asilo al australiano, agregó: "No es que (Assange) no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y peor todavía hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados".

A raíz de la divulgación de fotos, videos y conversaciones íntimas de Moreno contenidas en sus dispositivos móviles, el gobierno denunció ante un relator de la ONU la filtración de información privada del gobernante a través de WikiLeaks y cuentas en Twitter y Facebook.

El portal inapapers.org denuncia supuestos hechos de corrupción del presidente, quien niega las acusaciones y aseguró -sin dar nombres- que conoce el origen de las filtraciones.

"Sabemos quién paga esto. Sabemos perfectamente. Está identificado con los que se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada", en la que gobernó su exaliado Rafael Correa (2007-2017), expresó Moreno.

El mandatario insistió en que busca un arreglo a la situación de Assange, quien permanece desde 2012 asilado en la legación ecuatoriana en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado a Suecia.

El gobierno ecuatoriano aplica desde octubre un protocolo que regula las visitas, comunicaciones y salubridad de Assange en la embajada ante lo que considera constantes injerencias del creador de WikiLeaks en asuntos internos de Ecuador y de otras naciones. Según el documento, su incumplimiento derivará en la "terminación del asilo".

Aunque el australiano interpuso una demanda para bloquear la aplicación de las normas de convivencia, la justicia nacional falló a favor de Ecuador.

Assange solicitó asilo a Ecuador para evadir acusaciones de abuso sexual en Suecia, donde la investigación fue desechada posteriormente. Sin embargo, enfrenta cargos en Londres por haber incumplido las condiciones de una fianza.