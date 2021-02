AstraZeneca entregará a la UE nueve millones de dosis más de vacunas Covid

AstraZeneca entregará nueve millones de dosis más de su vacuna Covid-19 a la Unión Europea en el primer trimestre de este año, lo que hace un total de 40 millones para el período, y comenzará las entregas una semana antes de lo esperado, dijo el domingo la presidenta de la Comisión Europea.

La compañía anglo-sueca anunció a principios de mes que recortaría los suministros a la UE de su vacuna en el primer trimestre, lo que provocó una disputa por los suministros.

"AstraZeneca entregará 9 millones de dosis adicionales en el primer trimestre (40 millones en total) en comparación con la oferta de la semana pasada y comenzará las entregas una semana antes de lo programado", escribió en Twitter Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La empresa ampliaría su capacidad de fabricación en Europa, agregó la funcionaria.

La semana pasada, la empresa ofreció adelantar algunas entregas a la UE. También ofreció ocho millones de dosis más a la UE para calmar la disputa, pero un funcionario del bloque dijo a Reuters que estaba muy lejos de lo que se prometió originalmente, ya que AstraZeneca se había comprometido con al menos 80 millones de inyecciones en el primer trimestre.

El domingo temprano, la presidenta de la Comisión de la UE sostuvo una videoconferencia con directores ejecutivos de empresas que fabrican vacunas y advirtió sobre la amenaza de las variantes del coronavirus.

"Es crucial prepararse para la aparición de tales variantes", dijo Von der Leyen en un comunicado.

