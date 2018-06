Atacan con cuchillo a mexicanos en tren de Berlín

BERLÍN.- Dos turistas de nacionalidad mexicana resultaron hoy heridos de gravedad al ser agredidos con un cuchillo en un tren de cercanías de la línea circular de Berlín por un desconocido, que tras el ataque emprendió la huida.

Los jóvenes, de 19 y 21 años, fueron trasladados al hospital donde fueron operados y están fuera de peligro, según informan los diarios "Bild" y "Berliner Zeitung" en base a declaraciones de la policía.

Unsere #Moko ermittelt wg. versuchter Tötung.

Heute Morgen gerieten in der #S41 in #prenzlberg eine Frau und zwei Männer mit einem Unbekannten in Streit. Hierbei stach der Unbekannte auf die beiden Männer ein, verletzte sie schwer und flüchtete.



ℹ https://t.co/bUN4uCrNec



^tsm pic.twitter.com/AsarE0ZG2f — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16 de junio de 2018

Al parecer, los dos turistas mexicanos y una mujer, de 37 años y nacionalidad alemana, se enzarzaron en una discusión con el desconocido cuando el tren en el que viajaban se encontraba entre las estaciones de Prenzlauer Allee y Greifswalder Strasse, en el barrio de Prenzlauer Berg.

Según el "Bild", en el transcurso de la pelea, el desconocido sacó un cuchillo y agredió al grupo.

La mujer, conocida de los dos heridos, quedó conmocionada por la situación.

Una unidad de homicidios ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y los motivos de la agresión.