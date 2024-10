Ataque israelí contra colegio en Gaza deja al menos ocho muertos, tres son periodistas

Al menos ocho palestinos murieron, incluidos niños y mujeres, y un número indeterminado resultó herido en un ataque aéreo israelí este domingo contra una escuela al oeste de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas de la franja palestina, dependientes de Hamas.



Entre las víctimas mortales también se encuentran tres periodistas identificados como: Sa ed Radwan, jefe del departamento de medios digitales del canal Al Aqsa; Hamza Abu Salima, periodista de la agencia de noticias Sanad; y Haneen Baroud, periodista de la Fundación Jerusalén, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.



Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, iniciada hace ya más de un año, al menos 180 periodistas han muerto en ataques del Ejército, según cifras de la Oficina de Prensa del Gobierno gazatí, controlado por Hamás.

El colegio atacado es Asmaa, perteneciente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), localizado en el campamento de refugiados de Shati y acogía a decenas de desplazados en el momento del ataque.



Este mismo centro educativo ya había sido bombardeado por Israel en otras dos ocasiones el pasado mes de junio, causando tres y cinco muertos según fuentes médicas.



Este es el segundo colegio que Israel bombardea en las últimas horas, después de que esta madrugada atacase otra escuela en ciudad de Gaza matando a una persona. En esta ocasión el centro Salah al Din, según el Ejército, estaba siendo usado como un "centro de mando y control" de Hamás, acusación realizada frecuentemente por las fuerzas israelíes sin aportar pruebas.



El norte de Gaza, en concreto Yabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun, afrontan un asedio militar sin precedentes desde el pasado 4 de octubre, con más de 800 personas muertas y el sistema de salud colapsado tras repetidos ataques y allanamientos de las fuerzas israelíes, que quieren que la población restante se desplace hasta ciudad de Gaza.

Anoche, al menos 40 personas murieron y otras 80 resultaron heridas en un nuevo ataque en Beit Lahia, después de que cazas israelíes bombardearan un complejo residencial de cinco edificios, según rescatistas locales.



El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció ayer en X que "la situación en el norte de Gaza es catastrófica", y dijo que las "intensas operaciones militares" alrededor y dentro de los hospitales, como la falta de recursos, están privando a los gazatíes una atención médica vital.