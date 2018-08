Atentado contra mezquita deja 30 muertos y 81 heridos en Afganistán

Kabul.- Las autoridades afganas informaron de que al menos 30 personas han muerto y 81 han resultado heridas en un ataque suicida a una mezquita de la minoría chií hazara perpetrado hoy por dos insurgentes disfrazados con burkas en la provincia de Paktia, en el este de Afganistán.



El portavoz del gobernador provincial, Abdullah Hasrat, subrayó que la cifra final de víctimas "incluye además a varios niños" y ha sido fijada tras consultar a todos los hospitales públicos y privados de la zona.

"Seis de los heridos están en una situación crítica y los doctores han decidido enviarlos a Kabul en helicóptero para que reciban un mejor tratamiento y puedan salvar sus vidas", añadió.



Por su parte, el director de Salud Pública de Paktia, Walayat Khan, informó a Efe de que la mayoría de los heridos ingresados en los hospitales públicos recibieron impactos de metralla y fueron trasladados a clínicas militares para ser operados.



El ataque ocurrió a las 13.30 hora local (09.00 GMT), cuando dos insurgentes disfrazados con burkas de mujer detonaron los explosivos que portaban encima en una mezquita de la minoría religiosa durante la hora del rezo en la ciudad de Gardiz, capital de Paktia.



"Dos terroristas suicidas participaron en el ataque. Los asaltantes, que vestían burkas de mujer, abrieron fuego contra los guardias de la mezquita, en primer lugar, y tras matarles entraron e hicieron detonar sus explosivos entre los creyentes", explicó a Efe el portavoz de la Policía provincial, Sardar Wali Tabasum.





Después de que varias mezquitas de la minoría chií fuesen atacadas por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en los últimos dos años, el Gobierno afgano decidió desplegar a miembros de las fuerzas de seguridad en estos centros religiosos en todo el país.



El presidente afgano, Ashraf Gani, "condenó enérgicamente" el "ataque criminal y terrorista de hoy contra una mezquita chií" y afirmó que este tipo de atentados contra centros religiosos y civiles son "contrarios a los valores islámicos y humanitarios".



Gani aseguró que "los terroristas, con este tipo de actos criminales, no pueden crear divisiones religiosas y sectarias entre los grupos étnicos afganos".



El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, aseguró en la red social Twitter que el grupo insurgente no está detrás del ataque.



"La explosión y el ataque de hoy en la mezquita de Khawaja Hassan no tiene nada que ver con los combatientes del Emirato Islámico", como se autodenominan los talibanes, dijo Mujahid.



La minoría chií hazara es objeto en Afganistán de ataques de grupos insurgentes redicales como el Estado Islámico o los talibanes.



El pasado 22 de abril, un ataque suicida perpetrado por el EI contra un centro electoral en una zona de Kabul con gran población de la minoría chií hazara causó al menos 69 muertos y 120 heridos.