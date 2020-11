Atentado en Viena deja al menos un muerto; reportan varios ataques

El ministerio del interior de Viena reportó este lunes un ataque terrorista en la zona centro de Viena, Austria. Tras el atentado, hay al menos un muerto.

Karl Nehammer, ministro del Interior de Austria confirmó que se trata de un ataque terrorista en progreso y que hay varias personas involucradas, pidió a los ciudadanos a mantenerse bajo resguardo.

Uno de los agresores "habría muerto, otro huyó", precisó el Ministerio del Interior, citado por la agencia de prensa austriaca APA.

La agencia APA asegura que Interior habla ya o de un atentado terrorista o de un acto violento, pero sin precisar más detalles, y que al menos uno de los atacantes ha fallecido mientras otro más se habría dado a la fuga.

HAPPENING NOW - Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story. Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium

La policía de Viena informó en su cuenta de Twitter que hubo disparos en la zona centro de esta ciudad y hay personas heridas sin confirmar el número de víctimas.

“Hay una operación policial más grande en el primer distrito de Viena (área del centro de la ciudad). Los oficiales están en el lugar y verifican la situación”, anunció la policía en otro tuit.

Varios disparos en el distrito central de Viena - hay personas héridas - No se quédan en areas pública! Quédanse en casa! There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

Medios nacionales de Austria como Heute informan que el ataque ocurrió en el distrito de la zona de Schwedenplatz. Kronen Zeitung adelanta que hubo varios disparos y se dice que uno de los autores se hizo estallar con un cinturón explosivo.

Florian Kenk, editor en jefe del medio austriaco Falter, reportó que la situación es confusa. “Hay hombres armados corriendo. La situación es grave”.

"Aparentemente, es una noche muy, muy difícil aquí en Viena. Videos horribles", agrega el periodista austriaco.

En redes sociales, circulan videos de la tensión en las calles de Austria. En uno se aprecia a un hombre vestido de civil disparar en repetidas ocasiones, en otro se aprecia el momento donde un oficial es derribado por tiros.

On se croirait à Raqqa Police officers has just been gunned down in the streets of Vienna The operation is on going in different places