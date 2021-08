Austria aplicará tercera dosis de la vacuna anticovid en octubre

Austria se une a la lista de países que reforzarán la vacunación contra el Covid-19 con la aplicación de una tercera dosis, la cual administrará a partir de octubre a personas que fueron inmunizadas con la segunda nueve meses antes.

"El plan es empezar con la tercera dosis el 17 de octubre", anunció este martes el ministro austríaco de Salud, Wolfgang Mückstein, en declaraciones a la radio pública ORF.



El anuncio tiene lugar cinco días después de que la Comisión Europea (CE) dijera que la decisión sobre si se administra o no una tercera dosis corresponde tomarla a los Estados miembros.



Hasta ahora, el Gobierno de Austria había dicho que para tomar la decisión quería tener una recomendación favorable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), algo que espera se produzca en breve.



Ello a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países ricos a mostrar solidaridad absteniéndose de inocular terceras dosis ante la escasez de vacunas en las naciones más pobres.



En Austria, las primeras inyecciones contra el virus SARS-CoV-2 fueron de las de la empresa estadounidense-alemana Pfizer/BionTech y se inocularon a las personas de las residencias de ancianos y del personal sanitario en diciembre de 2020, que recibieron la segunda dosis en enero.



"Actualmente estimamos que tras nueve meses corresponde dar una tercera dosis", explicó Mückstein.



Además, admitió que "ciertas" personas especialmente vulnerables podrían recibir la dosis "de refresco" incluso antes de la fecha prevista, tras consultar con un médico.



"También se puede hacer una prueba de anticuerpos neutralizadores. Yo no lo recomendaría en general, pero para ciertos grupos de riesgo es posible y posiblemente antes", dijo.



Hasta ahora, un 54,4 % de los 8,9 millones de habitantes de Austria ha recibido la pauta completa de una vacuna contra la covid, en una campaña que decae cada vez más ante la resistencia de parte de la población a dejarse inmunizar.



La república alpina registra estos días una clara tendencia al alza en la cifra de contagios diarios, con 601 casos en las últimas 24 horas -nivel que no se veía desde mayo-, aunque de momento no hay una situación alarmante en los hospitales.



La incidencia de la covid a siete días es de 41 por cada 100.000 habitantes.