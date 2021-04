Autor del tiroteo en California conocía a las víctimas, según la policía

Este miércoles, un hombre que abrió fuego y mató a cuatro personas, entre ellas un niño, conocía a las víctimas y premeditó su ataque, informó hoy la policía.

El tiroteo perpetrado en un edificio de oficinas en la ciudad de Orange, al sur de Los Ángeles, se produjo después de dos ataques similares ocurridos recientemente, que han dejado 18 muertos en Estados Unidos y han avivado el debate sobre el control de armas en el país.

"Este no fue un acto de violencia al azar", dijo la teniente de policía Jennifer Amat en una conferencia de prensa.

"Se cree que el motivo preliminar está relacionado con una relación comercial y personal, que existía entre el sospechoso y todas las víctimas; y parece que todos los adultos estaban conectados por negocios o por una relación personal", añadió.

El sospechoso, identificado como Aminadab Gaxiola González, de 44 años, había cerrado las puertas de acceso al edificio con candados para bicicletas, lo que retrasó la entrada de la policía al sitio.

El atacante resultó herido de bala tras la intervención de la fuerza y se encuentra en estado crítico hospitalizado.

Al ingresar al edificio, la policía encontró al niño de nueve años fallecido y a una mujer adulta, quien se cree que es su madre, en estado crítico.

"Parece que un niño murió en los brazos de su madre cuando ella intentaba salvarlo durante esta horrible masacre", dijo el fiscal de distrito Todd Spitzer.

The gunman who killed four people, including a nine year old boy, in the latest mass shooting in California has been identified as Aminadab Gaxiola Gonzalez.



Also worth noting — he is not an angry “white” male. pic.twitter.com/E1I8shgebZ — Pamela Berger aka Smushy Face (@PamelaUnplugged) April 1, 2021

Las otras tres víctimas -dos mujeres y un hombre- fueron encontradas en una pequeña oficina de una empresa inmobiliaria y en un rellano cercano.

En el lugar se recuperaron una pistola semiautomática y una mochila que contenía gas pimienta, esposas y municiones que se cree pertenecían al atacante.

El tiroteo ocurrió hacia las 17H30 locales en el último piso de un pequeño edificio de oficinas, donde hay una compañía de seguros, una consultora financiera y una tienda de reparación de teléfonos, dijo un medio de comunicación local.

"No hemos tenido un incidente semejante en Orange desde 1997", subrayó Amat.

"Es horrible, desgarrador", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.

El 22 de marzo, una persona mató a diez personas en un supermercado de Boulder, en Colorado, días después de que un hombre asesinara a ocho personas en unos salones de masaje asiáticos de Atlanta, en Georgia.

