Detienen a conserje por tocar a una alumna, pero queda libre porque "no duró lo suficiente"

Un gran número de ciudadanos italianos han mostrado su indignación en redes sociales luego que el tribunal no levantara cargos contra el conserje de una escuela que fue acusado por una alumna por acoso sexual, una joven de 17 años, con el argumento que el “acto no duró lo suficiente”.

Por lo que muchas personas se han manifestado en redes sociales, mostrando su repudio hacia la resolución dada, además que en la plataforma change.org están juntando firmas para pedir la revisión de la sentencia, hasta el momento ya cuenta con casi 40 mil apoyos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La joven en su testimonio dijo que mientras subía las escaleras junto con una amiga, sintió como sus pantalones caían, además que una mano tocaba sus glúteos y agarraba su ropa interior, acto que la hizo sentir sumamente incómoda.

Luego del incidente, ocurrido en abril de 2022, la estudiante lo denunció ante las autoridades, el responsable fue identificado como Antonio Avola, de 66 años de edad, quien admitió haberla tocado sin su consentimiento, alegando que se trataba de una broma.

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con una adolescente", dijo la menor consternada por la situación.

En un principio un fiscal de Roma pidió una condena en prisión de tres años y medio; sin embargo, en estos días el acusado fue absuelto de los cargos de agresión sexual, pues en palabras de los jueces, la duración del acto “no constituye delito”.

#10secondi: crean tendencia para protestar

Con el hashtag #10secondi, cientos de usuarios de Instagram y TikTok han demostrado su apoyo a la joven y han subido videos donde representan lo incómodos que pueden ser 10 segundos, en algunos videos aparecen tocando partes de su cuerpo o solo viendo hacia la cámara sin hacer más movimientos.

El primero en mostrar su apoyo fue el actor Paolo Camilli y luego de eso más personas se han sumado, como es el caso de la influencer Chiara Ferragni, una de las más famosas del país.

@tagesspiegel ♬ Originalton - Tagesspiegel

Entre los videos se han popularizado las frases "¿Quién decide que 10 segundos no es mucho tiempo?” “¿Quién cronometra los segundos mientras te acosan?" y "Los hombres no tienen derecho a tocar el cuerpo de las mujeres, ni siquiera por un segundo, y mucho menos 5 o 10".

Publicado originalmente en El Sol de Puebla