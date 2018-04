Avión aterriza de emergencia en aeropuerto de Filadelfia

Un avión procedente de Nueva York se vio obligado hoy a realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia después de que reventara su motor izquierdo en pleno vuelo, informaron los medios locales.

La nave, que pudo tomar tierra de forma segura a las 11.30 horas (15.30 GMT), supuestamente perdió su presión violentamente durante el vuelo después de que una pieza procedente del motor averiado golpeara y rompiera una de las ventanas, informó la afiliada local de la cadena NBC.

Passengers can be seen calmly deplaning the Southwest plane that made an emergency landing in Philadelphia moments ago (Source: WPVI) pic.twitter.com/pA7QVzVHHW — Brian Ries (@moneyries) 17 de abril de 2018

Según narraron los testigos a ese medio, una pasajera fue parcialmente aspirada por el aire en el momento del impacto, pero pudo volver a su posición inicial ayudada por otros pasajeros.

En las imágenes del avión en la pista del aeropuerto de Filadelfia, captadas por las televisiones locales, se puede ver el propulsor izquierdo deformado y rodeado de espuma contra incendios, junto a un grupo de bomberos.

El avión, un Boeing 737-700 de la compañía Southwest, procedía del aeropuerto de La Guardia, en la ciudad de Nueva York, con destino a Dallas (Texas) y tuvo que ejecutar la maniobra de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, según recogieron medios estadounidenses.



