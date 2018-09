Enferman misteriosamente pasajeros de vuelo Dubai-NY, ponen avión en cuarentena

Estados Unidos.- Un avión que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy, que viajó de Dubai a Nueva York, fue puesto en cuarentena luego de que cerca de 100 de sus pasajeros enfermaran de fiebre de 38 grados y tos.

El vuelo EK203 de Emirates Airlines aterrizó de manera segura en el aeropuerto esta mañana. El piloto informó que dos pasajeros masculinos tienen fiebres extremadamente altas y alrededor de 100 pasajeros "tosen sin parar", informó ABC News.

Emirates flight crew being loaded into Ambulances at JFK Airport after about 100 become ill with temperatures over 100 degrees on flight from Dubai. Aircraft remains quarantined. pic.twitter.com/5zXrgGpBu3 — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 5 de septiembre de 2018

"El vuelo comenzó en Dubai y se detuvo en La Meca, que está sufriendo un brote de gripe. Los primeros indicios apuntan a eso como posibilidad. Más por venir", tuiteó Eric Phillips, el secretario de prensa del alcalde de Nueva York, Bill DiBlasio.

Al lugar llegaron ambulancias para atender la emergencia.

En Francia, autoridades también ponen un avión en cuarentena



Francia.- Los 147 pasajeros y tripulantes de un vuelo procedente de la ciudad argelina de Orán se encuentran en cuarentena en el aeropuerto de Perpiñán, en el sureste de Francia, ante las sospechas de cólera, informaron a Efe fuentes aeroportuarias.

Los bomberos de la ciudad están analizando la situación y se ocupan de los pasajeros, agregaron las fuentes.

Francja. Podejrzenie przypadku cholery wśród pasażerów samolotu z Algierii do Perpignan. W Algierii dziesiątki osób zachorowały już na cholerę. Łączyć to z falą nielegalnej migracji, która prze z Afryki do Europy poprzez Północną Afrykę ? Absolutnie nie, to przecież niemożliwe ! pic.twitter.com/Arpjw1m48U — Stanislas Balcerac (@sbalcerac) 5 de septiembre de 2018

Una epidemia de cólera se declaró en Argelia a principios de agosto, con 74 casos detectados y dos muertos hasta la fecha.

Francia introdujo medidas de vigilancia en los aeropuertos, al tiempo que el Ministerio de Exteriores pidió prudencia a los viajeros que vayan a ese país.





Con información de EFE y ABC News