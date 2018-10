Avión de Melania Trump realiza aterrizaje de emergencia

El avión de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia cuando se dirigía a Filadelfia debido a que ha empezado a producir humo y olía a quemado, informó en Twitter el corresponsal de CBS News, Mark Knoller.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg — Mark Knoller (@markknoller) 17 de octubre de 2018

Algunos reportes indican que el olor a quemado se percibió a bordo unos 10 minutos después de despegar de la base militar Andrews (Maryland). Posteriormente aumentó, el interior del avión se llenó de humo y el aparato regresó a su punto de origen.

No se conoce si alguna persona ha resultado herida como consecuencia de este incidente.

La esposa del presidente de EU, Donald Trump, viajaba a Filadelfia para reunirse con familias de niños afectados por la exposición a opioides mientras se encontraban en el útero de sus madres.