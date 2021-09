Avión militar se estrella en casas de Texas, EU; hay dos heridos

Un avión militar de entrenamiento se estrelló en un barrio residencial de Lake Worth, en Texas, EU, y sus dos pilotos resultaron heridos tras salir propulsados del aparato antes de que cayera al suelo.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth informó en su cuenta de Twitter de que dos viviendas sufrieron importantes daños materiales por este suceso.

2:30PM- Please see the statement below from #YourFWFD regarding the #LakeWorth aircraft incident. Moving forward, media inquiries should be directed to @lakeworthpd. We are grateful for the teamwork & coordination today. Our thoughts and prayers are with the victims. #FWFDUpdate pic.twitter.com/sfzH7IiSDq — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) September 19, 2021

Aparentemente podría tratarse de un accidente, aunque todavía se desconocen los motivos.

En una rueda de prensa, el jefe de la policía de Lake Worth, Jt Manoushagia, explicó que el incidente ocurrió sobre las 10.53 hora local (15.00 hora GMT) y que cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a uno de los pilotos atrapado entre los cables de alta tensión tras haber salido propulsado del aparato.

El otro piloto fue hallado en un vecindario próximo al punto donde se estrelló el avión.

Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos local, Ryan Arthur, señaló que ninguna de las casas afectadas por el accidente recibió el impacto directo del aparato.

U.S Navy T-45 Goshawk crashes in Lake Worth, Texas. Two pilots onboard ejected but seriously injured. https://t.co/z3av5fU9dR pic.twitter.com/FACiveLJNo — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 19, 2021 BREAKING: A Military aircraft crashes in Lake Worth, Texas into a neighborhood; two homes are heavily damaged & multiple injuries.

#Lakeworth pic.twitter.com/kaIBsVx8XD — NewsPros.TV (@newsprostv) September 19, 2021

"Este incidente podría haber sido mucho peor si el avión hubiera caído en una área residencial aquí en Lake Worth", dijo Arthur.

Tres personas que estaban en sus casas en el momento del suceso tuvieron que recibir atención médica in situ, sin mayores complicaciones.

Lake Worth está ubicado a unos 12.8 kilómetros al noroeste de la Fort Worth, donde se localiza una base aérea naval de las Fuerzas Armadas de EU.