Avión pierde las alas y se rompe en tres partes en aeropuerto de Birmania; hay 33 heridos

Rangún.- Un avión de la aerolínea Biman de Bangladesh se salió de la pista del aeropuerto internacional de la ciudad birmana de Rangún, perdió sus alas y se seccionó en tres partes, dejando 33 heridos, informaron fuentes aeroportuarias.

La aeronave, un Bombardier Dash 8 Q400, que llegaba a la ciudad birmana procedente de Daca, la capital de Bangladesh, se salió de la pista cuando aterrizaba en el aeropuerto debido al mal tiempo, informó Shakil Meraj, gerente general de relaciones públicas de Biman, citado por el bengalí The Daily Star.

Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/agPMfowciL — Arakan Times Online (@arakan_voice) 8 de mayo de 2019

Según el Alto Comisionado de Bangladesh en Rangú, Manjurul Karim Chowdhury, las 33 persona a bordo resultaron heridas, pero nadie se encuentra en estado crítico, si bien 15 de ellos fueron hospitalizados.

Debido al accidente, el aeropuerto permanece cerrado para permitir las labores de emergencia, por lo que los vuelos nacionales e internacionales fueron reprogramados.