Bagdad anuncia muerte del jefe del Estado Islámico en Irak

El primer ministro iraquí Mustafa al Kazimi anunció el jueves la muerte de Abu Yaser al Isaui, presentado como el jefe en Irak del grupo yihadista Estado Islámico (EI), del cual sobreviven apenas algunas células clandestinas tras su derrota militar.

El anuncio llega una semana después de un doble atentado suicida en un mercado de Bagdad que causó más de 30 muertos y que fue reivindicado por el grupo yihadista.

El país no había vivido un ataque de este tipo en el centro de una ciudad desde hacía tres años.

We promised and fulfilled. I gave my word to pursue Daesh terrorists, we gave them a thundering response. Our heroic armed forces have eliminated Daesh commander Abu Yaser Al-Issawi as part of an intelligence-led operation.

Long live Iraq and its patriotic armed forces. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021

Abu Yaser al Isaui era, según los expertos, un alto miembro de la organización que en su momento de mayor expansión llegó a dominar un tercio del territorio iraquí y grandes extensiones de Siria.

El EI se halla ahora reducido en Irak a células aisladas en zonas desérticas y montañosas.

Fuentes de seguridad iraquíes informaron el miércoles a la AFP que la coalición anti-EI liderada por Washington había llevado a cabo "cinco ataques aéreos que mataron como mínimo a 10 yihadistas" en la provincia de Kirkuk, al norte de Bagdad.

Isaui sería una de las víctimas de esos ataques, aseguró a la AFP un alto mando militar iraquí.

Bajo anonimato, ese alto responsable explicó que Abu Yaser al Isaui, cuyo verdadero nombre es Jabbar Salman Ali al Isaui, es un iraquí oriundo de Faluja (oeste) y que fue emir de la región al norte de Bagdad, y luego en el noroeste de Siria.

"Lo prometí y cumplí con mi palabra: nuestra respuesta al EI ha sido como un trueno", tuiteó el jueves el primer ministro.

