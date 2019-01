Bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad; Bolsonaro a Trump tras investidura

El ultraderechista Jair Bolsonaro, que hoy asumió como nuevo presidente de Brasil, le dijo en redes sociales al mandatario estadounidense, Donald Trump, que "juntos" y bajo la protección de Dios", traerán "prosperidad" y "progreso" a los pueblos de ambos países.

"Estimado, sr. presidente @realDonalTrump, realmente aprecio sus palabras de aliento. ¡Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestros pueblos!", dijo Bolsonaro en su primer tuit tras ser investido como jefe de Estado brasileño ante el Congreso.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de enero de 2019

Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que ganó las elecciones del pasado octubre con un 55 % de los votos, apuesta en la "comunicación directa" a través de las redes sociales, el principal medio que ha utilizado tanto durante la campaña, como durante el proceso de transición.

Bolsonaro respondió así a otro tuit de Trump, admirado por el nuevo gobernante brasileño, en el que le felicitó por el "discurso inaugural" que ofreció en el Congreso tras jurar el cargo.

"Felicidades al presidente @JairBolsonaro, quien hizo un estupendo discurso inaugural - !EE.UU está contigo!", escribió el presidente estadounidense.

