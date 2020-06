Bajo observación | La realidad que Bolsonaro no puede ocultar

Durante días pasados destacó el intento del gobierno brasileño, al mano del militar ultraconservador Jair Bolsonaro, de reducir el impacto mediático sobre el Covid-19 al dejar de publicar los datos sobre muertes en Brasil de manera histórica.

Sin embargo instituciones como la Johns Hopkins University han guardado toda la información de la pandemia y destaca que al considerar sólo las muertes de la última semana, actualmente Brasil representa 24 por ciento de todas los decesos confirmados en el mundo, con 7 mil 132. México se ubica en el tercer lugar global con 3 mil 628 en el mismo lapso.

Brasil, el epicentro de la pandemia en Latinoamérica y el segundo con más contagios en el mundo, confirmó mil 239 nuevos decesos en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a 40 mil 919, y los casos ya suman 802 mil 828.



El imparable avance del virus se da en medio de reaperturas en Sao Paulo y Río de Janeiro, las ciudades más pobladas y las más afectadas por la Covid-19, que reabrieron sus centros comerciales y pese a que el pico de contagios todavía no ha llegado.

En México...

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aclaró que el máximo pico de la curva epidémica a nivel nacional será durante la primera quincena del mes de julio.

Detalló que esta estimación se realiza de acuerdo con proyecciones matemáticas que indican que la pandemia durará hasta el mes de octubre próximo, y tomando como punto de partida el 28 de febrero cuando se dio el primer caso confirmado.

“Si tomáramos el periodo completo, desde el 28 d febrero, fecha del primer caso, hasta el escenario predicho, todavía no llegamos ahí no se puede constatar, pero esa es la predicción de octubre. Entonces un punto medí estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país”, afirmó.

