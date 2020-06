Bajo observación | Potencias europeas, en camino a la normalidad

Con el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento en Europa, las personas han comenzado a salir poco a poco a lugares públicos.

De acuerdo con datos de Google, Alemania fue una de las potencias europeas donde las personas guardaron menos la sana distancia y a su vez ha regresado a la normalidad más rápido. Italia y España, naciones particularmente golpeadas por la pandemia, están tardando más en salir a la calle.

Continúa el distanciamiento social

Hoy no se acaba la restricción necesaria de movilidad para contener la pandemia, no se abren las actividades libremente ni se regresa a la normalidad. Toda la República está en semáforo rojo, nivel de alerta máxima por el virus, enfatizó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sobre el regreso a la nueva normalidad López-Gatell aseguró que “no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es. No lo es, lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del Estado de Zacatecas que se encuentra en el semáforo en anaranjado”.

