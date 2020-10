Barron, hijo menor de Trump y Melania da positivo a Covid-19

Barron Trump, de 14 años, hijo de Donald y Melania Trump, también dio positivo a la prueba de covid-19, anunció el miércoles la primera dama de Estados Unidos, aclarando que el menor dio después negativo.

"Naturalmente yo de inmediato pensé en nuestro hijo", escribió en un texto titulado "Mi experiencia con el covid-19", dos semanas después de haber resultado positiva en la prueba del virus, igual que su marido.

"Para nuestro gran alivio, dio negativo (...) Mis preocupaciones se hicieron realidad cuando se le hizo la prueba de nuevo y los resultados fueron positivos", añadió, señalando que después de eso su hijo había dado negativo nuevamente.

"Por suerte, es un adolescente sano y no ha mostrado ningún síntoma", añadió.

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY — Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado negativo en Covid-19 y no es contagioso, informó este lunes su médico en la Casa Blanca, Sean Conley.

En un memorándum difundido por la Casa Blanca poco antes de que Trump participe en un mitin en Sanford, en el centro de Florida, Conley señaló que el presidente "ha dado NEGATIVO, en días consecutivos, usando la tarjeta para antígeno Abbott BinaxNOW".

Conley indicó que esa prueba "no se utilizó de forma aislada para determinar el actual estado negativo del presidente".

El galeno detalló que además se tomaron en cuenta "datos clínicos y de laboratorio adicionales, incluyendo la carga viral, el ARN subgenómico y las mediciones de umbral del ciclo de PCR, así como la evaluación en curso de los datos de cultivo viral, que, aseguró, "indican una falta de replicación viral detectable".



El especialista agregó que el "presidente no es infeccioso para los demás", citando los "datos completos" de la evaluación de Trump y de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).