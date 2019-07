Huracán Barry se debilita a tormenta tropical

Barry tocó tierra este sábado cerca de Intercoastal City, EU, como el primer huracán de la temporada atlántica de este año y se debilitó a tormenta tropical en su llegada a Luisiana, donde se prevé causará graves inundaciones debido a las torrenciales lluvias y marejada ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La costa sur de Luisiana recibe así el azote de vientos huracanados y fuertes lluvias, y está en alerta por la muy peligrosa marejada ciclónica, embates que ya han dejado decenas de miles de viviendas y establecimientos sin electricidad.

"Aunque el centro ahora está sobre tierra, la amenaza de lluvia apenas comienza en muchos lugares", advirtió el NHC en su cuenta de Twitter.

#Barry made landfall as a hurricane early this afternoon near Intracoastal City, LA. Although the center is now over land, the rainfall threat is just beginning for many locations. Continue to follow updates at https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/2IFyKGpHtb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 de julio de 2019

Barry tocó tierra a unas 5 millas (10 km) al noreste de Intercoastal City y a unas 30 millas (50 km) al sur suroeste de Lafayette, según el boletín del NHC de las 14.00 hora local de Miami, 18.00 GMT.



Precisó que la ahora tormenta tropical presenta vientos de 70 millas por hora (115 km), se mueve en dirección noroeste a 6 millas por hora (9 km) y se espera un giro hacia el noroeste-noroeste esta noche, seguido de otro hacia el norte el domingo.



El NHC mantiene los avisos de huracán entre Intercoasta City y Grand Isle y de marejada ciclónica entre Intracoastal City y Biloxi, y en el lago Pontchartrain, que es vecino de Nueva Orleans.

También mantiene con el nuevo boletín el aviso de tormenta tropical entre desembocadura de Pearl River y Grand Isle, en los lagos Pontchartrain y Maurepas, incluyendo el área metropolitana de Nueva Orleans, y entre Intracoastal City y Sabine Pass.

La temporada de huracanes en la cuenca atlántica comenzó oficialmente el 1 de junio, pero antes, el 20 de mayo, se formó al sursureste de Bermuda una tormenta subtropical, "Andrea", que se debilitó enseguida y no causó daños.



Según el pronóstico actualizado de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) de EE.UU. difundido esta semana, la actividad de la actual temporada de huracanes en el Atlántico será "casi promedio", con 14 tormentas tropicales, seis de las cuales se convertirían en huracanes, el primero de ellos Barry.