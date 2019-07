Barry toca tierra en EU; continúa siendo categoría 1

Miami.- Barry tocó tierra este sábado cerca de Intercoastal City (EE.UU.) como el primer huracán de la temporada atlántica de este año, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

#Barry made landfall as a hurricane early this afternoon near Intracoastal City, LA. Although the center is now over land, the rainfall threat is just beginning for many locations. Continue to follow updates at https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/2IFyKGpHtb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 de julio de 2019



Su llegada a Luisiana ha causado graves inundaciones debido a las torrenciales lluvias y marejada ciclónica.



La costa sur de Luisiana recibe así el azote de vientos huracanados y fuertes lluvias, y está en alerta por la muy peligrosa marejada ciclónica, embates que ya han dejado decenas de miles de viviendas y establecimientos sin electricidad.

En breve, más información