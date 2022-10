Una historia de noticias: BBC cumple 100 años y estos son los momentos más icónicos

Esta semana se cumplen cien años desde que el italiano Guglielmo Marconi y un grupo de pioneros de las telecomunicaciones fundaron en un apartamento de Londres la BBC, esta fue una corporación de medios que evolucionó rápidamente hasta convertirse en uno de los pilares de la cultura británica durante el último siglo.

Nacida como emisora de radio en 1922, poco después de la fragmentación de Irlanda, la cadena contribuyó a promover una identidad común entre las cuatro naciones históricas del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Para los británicos, "la BBC somos nosotros", exclama Jean Seaton, profesor de historia de la comunicación en la Universidad de Westminster.

"Es una expresión de nuestro sentido del humor, nuestros intereses, nuestros valores", afirma. No es "propiedad del gobierno, no es propiedad de una empresa privada: es nuestra propiedad", agrega.

Para casi siete millones de personas en el Reino Unido, el día comienza en Radio 4, con el influyente programa de noticias "Today". Los fines de semana, "Strictly Come Dancing", un concurso de baile, sigue siendo un éxito semanal pese a llevar casi 20 años en antena.

El veterano naturalista David Attenborough, en la pantalla desde los años 1950, ha hecho descubrir la riqueza del planeta a cientos de millones de espectadores. Series de ficción como "Peaky Blinders", "Fleabag" y "Killing Eve" se exportan a todo el mundo.

La influencia de la BBC más allá de las fronteras de su país

La BBC cuenta con una audiencia mundial de 492 millones de personas cada semana, según el informe 2021-2022 del grupo de radiodifusión pública, el Servicio Mundial de la BBC emite en unos 40 idiomas y es una herramienta importante de la influencia británica.

Durante un siglo, el grupo se ha ceñido a su triple misión original: "informar, educar y entretener". "Estos valores son la base de todo lo que hacemos", explica James Stirling, a cargo de las celebraciones del centenario.

Los primeros tiempos de la radio estaban marcados por retransmisiones de aficionados que emitían de manera dispersa, sin horarios ni contenidos fijos. La idea de Marconi y sus socios era poner orden a aquel sistema y crear una verdadera industria de la comunicación.

"Se dieron cuenta de que sin contenido, sin programas, la gente no iba a comprar aparatos de radio. Y ahí empezó a fermentar toda aquella creatividad, nuevos programas, nuevas ideas, todo giraba en torno a la exploración y la explotación del formato radio", sostuvo Seatter.

En 1927, la compañía que había fundado Marconi se convirtió, por recomendación del Parlamento británico, en una corporación pública controlada por un consejo de 12 miembros designados por el monarca del Reino Unido.

Esa centralización de los medios de comunicación se contrapone a la proliferación de cientos de pequeñas cadenas en Estados Unidos a principios del siglo XX, un escenario que desde el lado europeo del Atlántico se percibía como un ejemplo de "caos y anarquía", en palabras de Marcus Collins, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Loughborough.

El escocés John Reith, primer director general de la corporación, quería agrupar en un solo canal "lo mejor de lo mejor" de la oferta comunicativa, una idea "elitista" y en cierto modo "monopolística" respecto al modelo estadounidense, sostuvo el historiador.

La BBC no sólo evolucionó tecnológicamente, con las primeras retransmisiones de televisión en 1932, sino que avanzó hacia un modelo con mayor peso de las estaciones regionales.

"En un momento en el que el galés se estaba difuminando como lengua cotidiana en Gales, la BBC continuó emitiendo programas en galés. Por supuesto, todavía lo hace, aunque ahora el idioma tiene mejor salud", afirmó Collins.

En defensa de la imparcialidad

Otra lema de este medio que siempre repite es "imparcialidad", una prioridad para la dirección del grupo, pese a que la BBC ha sido criticada repetidamente por el gobierno conservador.

El ejecutivo la acusó de haber cubierto el Brexit con un sesgo hostil a la salida de la Unión Europea. En general, ha acusado a la BBC de centrarse en las preocupaciones de las élites urbanas en lugar de las clases trabajadoras.

En enero, el gobierno de Boris Johnson congeló durante dos años el impuesto audiovisual (159 libras, 180 dólares por hogar) con que se financia el ente, todo un golpe en un momento en que la inflación se acerca al 10 por ciento. Pero sobre todo, habló de abolirlo en los próximos años.

Bajo presión presupuestaria, la BBC anunció en mayo un plan de ahorro masivo de 500 millones de libras al año, que suprimen unos mil puestos de trabajo (de un total de unos 22 mil empleados), fusiona algunos canales y pasa otros a difusión únicamente por internet.

Este difícil contexto financiero va acompañado de un éxodo de los telespectadores hacia las plataformas digitales, especialmente de los jóvenes, que en consecuencia cuestionan el sentido del impuesto audiovisual.

Evolución hacia otras plataformas

En la actualidad han surgido nuevos y exitosos formatos. El periodista Ros Atkins se ha convertido en uno de los rostros de la innovación con sus "explicaciones": vídeos que en pocos minutos cubren un tema de actualidad con análisis, comprobación de hechos y contexto.

Estos se difunden en las redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en todo el mundo, en la web de la BBC y en la televisión.

"Millones de personas siguen las noticias en la BBC. Pero millones de personas obtienen sus noticias de Twitter, Instagram, TikTok", dice Atkins a la AFP. Es a estos últimos a quienes se dirige: "nuestra audiencia demuestra que este tipo de periodismo tiene público".

Atkins, que se incorporó a la BBC en 2001, es consciente de las dificultades del grupo.

"Esto va a tener un impacto en todos los que trabajan aquí", reconoce. Pero "el orgullo de ser periodista de la BBC" permanece intacto para él y sigue sintiendo que trabaja "para la mejor organización de comunicación del mundo".

El presentador estrella de "Today", Nick Robinson, también se interroga sobre el futuro de la BBC.

"Si la generación de mis hijos llega a la conclusión de que no necesitan (la BBC), que pueden tener todo lo que quieran en YouTube, Sky, Netflix, entonces estamos acabados", afirma, citado por The Telegraph.

Pero "nos lo merecemos si no podemos demostrarle a la gente nuestro valor añadido", considera.

BBC y sus momentos más graciosos

Tras el aniversatio de uno de los medios más importates a nvel mundial, la BBC ha publicado una serie de los momentos más graciosos de su historia.

En estos clips puede verse el famoso vídeo del taxista entrevisado como un experto o conductores que leen un teleprompter con cosas que no deberían decir, así como reporteros atacados por animales o personajes entrevistados importunados por sus hijos.

En fin, los momentos de la BBC son muestra de como un medio está hecho por seres humanos y que esto conlleva errores en su producción.

Para celebrar sus 100 años @BBC ha publicado estos 100 segundos de cuando las cosas no fueron bien #BBC100 pic.twitter.com/W6WE4Tap5i — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) October 19, 2022