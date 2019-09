Bermudas pide a población prepararse ante posible impacto de Humberto

San Juan.- Las autoridades del archipiélago atlántico de Bermudas, un territorio británico de ultramar formado por cerca de 150 islas, pidieron este lunes a la población que revise sus planes para huracanes ante la posibilidad de que el ciclón Humberto, de categoría 1, impacte la región.



El ministro de Seguridad Nacional de Bermudas, Wayne Caines, dijo en declaraciones a medios locales que la Organización de Medidas de Emergencia (EMO, en inglés) está preparada para reunirse de forma inmediata en caso de que la ruta prevista del sistema meteorológico represente una amenaza para el archipiélago atlántico.

#Hurricane #Humberto is strengthening and is forecast to be near Bermuda late Wednesday or early Thursday. Interests in Bermuda should be closely monitoring the progress of this system. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/qdhmUtYMnd — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2019



Caines indicó que la EMO vigila de cerca este sistema con el apoyo del Servicio de Meteorología de Bermudas.



"Aprovecho la oportunidad para recordarle a la población que Bermudas está en medio de la temporada de huracanes. Recomiendo encarecidamente a la ciudadanía que vuelva a revisar sus planes de emergencia", agregó.



El funcionario recordó que los planes de preparación ante la llegada de un huracán incluyen revisar el estado de ventanas, puertas y llevar a cabo cualquier reparación de las viviendas.



Dijo que debe contarse con suministro necesario de baterías y una fuente de alimentación para teléfonos celulares.



Otra medida apuntada pasa por contar con al menos suministro de medicamentos para dos semanas y disponer de alimenticios no perecederos necesarios.



El huracán Humberto continúa este lunes con su proceso de fortalecimiento y registra ya vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora (140 kilómetros por hora), amenazando con un fuerte oleaje a buena parte de la costa suroriental de Estados Unidos en su camino a Bermudas, según el parte de este lunes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) con sede en Miami.

El centro del huracán estaba ubicado unas 710 millas (1.145 km) al oeste de las Bermudas y se dirigía hacia este-noreste a cerca de 7 mph (11 km/h).



Con un aumento gradual en la velocidad de avance, se espera que se mantenga su desplazamiento por lo que pronostican que el ojo del huracán se acercará a las Bermudas el miércoles por la noche.



Bermudas se sitúa frente a Carolina del Norte.