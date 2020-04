Bernie Sanders termina su campaña presidencial demócrata

Bernie Sanders terminó su campaña presidencial demócrata, con lo que Joe Biden tiene la vía libre para ser el próximo rival del presidente republicano Donald Trump en las elecciones que se realizarán en noviembre.

"Hoy estoy suspendiendo mi campaña. Pero mientras termina la campaña, la lucha por la justicia continúa", afirmó Sander en su cuenta de Twitter, donde indicó que en próximas horas dará un mensaje a sus simpatizantes.

El aspirante demócrata finalmente tomó la decisión tras las nuevas derrotas frente al favorito Joe Biden y en medio de los comicios perturbados por la crisis del coronavirus.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) 8 de abril de 2020

Sanders, que llegó a encabezar la contienda para convertirse en el rival de Trump, consideraba sus opciones luego de perder en Arizona, Florida e Illinois, y cuando la emergencia sanitaria por el Covid-19 alteró la campaña y el calendario electoral.

Sanders, un senador de 78 años que se define como un "socialista democrático", perdió en todas las primarias del martes 18 de marzo frente al exvicepresidente Biden, un moderado de 77 años.

En Florida, Biden ganó con 62% de los votos contra 23% de Sanders, mientras que en Illinois lo hizo con 59% por 36% y en Arizona se impuso con 43% frente a casi 32%.

Ya había señales de la decisión de Sanders cuando su equipo no transmitió anuncios publicitarios en Facebook y detuvo sus mensajes de televisión

Con información de AFP