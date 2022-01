Biden acusa a Trump de impedir traspaso de poder pacífico

A un año de presentarse los disturbios en el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Donald Trump de impedir el traspaso democrático del poder tras dar a conocer los resultados de las elecciones presidenciales el 6 de enero de 2021.

"Por primera vez en nuestra historia, un presidente no sólo perdió las elecciones, sino trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió el Capitolio", declaró al respecto Joe Biden.

Asimismo enfatizó que lo ocurrido en los disturbios fue una "instrucción armada" desde el expresidente Donald Trump.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió", declaró Biden durante su discurso desde el Capitolio.

El mandatario estadounidense dedicó buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien alentó a sus seguidores a marchar al Capitolio tras conocerse los resultados de la contienda electoral, con la intención de evitar que se refrenda el resultado.

"El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios", añadió.

Biden enfatizó que hay "cero pruebas" de las denuncias de fraude electoral que señala Donald Trump, las que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganó de forma legítima los comicios.

Tune in as I deliver remarks to mark one year since the January 6th deadly assault on the Capitol. https://t.co/nvklC2pgl8 — President Biden (@POTUS) January 6, 2022

Finalmente, Joe Biden prometió mantenerse alerta ante una posibilidad de que la oposición republicana intente dar la vuelta a un posible resultado que no los favorezca en los próximos ciclos electorales, tanto legislativas como presidenciales de 2024.

"Defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia", puntualizó Biden.